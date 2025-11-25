中央社

城市心脈動展覽登101 耿傑生「合群」參展 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

「The Pulse of the City：城市心脈動」展覽橫跨台北101辦公大樓1樓大廳與Gallery 101展出，展期至2026年2月26日。圖為藝術家耿傑生參展作品「合群」系列。（台北101提供）

中央社記者王寶兒傳真 114年11月25日

