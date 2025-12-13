「城市故事的設計語言」楚文化攜手臺中市政府交通局獲倫敦設計獎

▲楚文化設計創辦人黃向楚。（記者洪美滿翻攝）

【記者 洪美滿／台中 報導】在全球設計競爭愈趨激烈的時代，楚文化設計團隊以其獨到的美學視野與城市敘事能力，在英國IAA倫敦設計大獎London Design Awards中成功脫穎而出。本次獲獎的作品「2024 臺中大眾運輸運具圖騰悠遊卡」，是楚文化設計團隊與臺中市政府交通局合作的重要成果。作品不僅以創新的視覺語言重新詮釋城市交通，更藉由圖騰、色彩與敘事邏輯，展現臺中交通從日常走入城市文化的轉變。

廣告 廣告

▲黃向楚總監以臺中各大交通運具的代表性質特色，去規劃每張悠遊卡的主要代表色。（記者洪美滿翻攝）

這系列悠遊卡的核心理念，來自對城市的長期觀察，交通不只是移動，更是城市記憶的延伸，是人與地方產生連結的第一道風景。團隊從臺中多元的大眾運輸系統出發，理解市公車、小黃公車、U-Bike、捷運與幸福巴士各自服務的族群、行經的場域與帶給乘客的情感體驗。於是，顏色不僅僅是區分運具的工具，而成為一種能喚起感受的城市語彙；而圖騰則不只是視覺符號，而是承載時間、文化與地方故事的縮影。

▲小黃公車與幸福巴士圖騰悠遊卡為台中偏鄉的兩類大眾運具。（楚文化設計提供）

海洋藍的市公車象徵臺中市公車最早通往大海的主要幹道，承載著城市對外連結的起點；其圖騰融合方向盤與市中心道路的縱橫結構，描繪出城市交通命脈與核心運輸系統。小黃公車的亮黃色延續了計程車的親切形象，而瓦片符號則紀錄著偏鄉老房子的歲月痕跡，訴說著交通服務如何成為串起市郊與鄉村的生命線。U-Bike 的橙黃展現年輕學子與都會通勤族的朝氣與機動性，輪子的圖騰化為一種循環符號，不僅象徵著城市自由流動的節奏，同時也象徵綠色生活的推動力。捷運綠線則以幼苗綠象徵城市的成長與蛻變，將捷運視為城市邁向未來的重要軌跡；圖騰以幼苗意象，既是新生，也是永續。至於幸福巴士，其高齡橘色帶有溫暖與安心，而梨子圖騰則來自梨山風土，是關懷地方、服務在地的核心精神。

▲市公車圖騰悠遊卡採用臺中兩大主要幹到文心路與台灣大道的水平垂直圖騰。（楚文化設計提供）

在這五組交通運具中，楚文化設計執行總監黃向楚表示，希望呈現的不單純只是電子票證，而是五條城市生活的故事線。每一張悠遊卡雖是日常中的小物，卻透過圖騰與色彩，提醒人們城市的美，不僅存在於建築與地景，也存在於我們每日搭乘的交通工具之中，連結市民日常生活、文化傳承與城市發展。楚文化表示，此次獲得倫敦設計獎，更是對團隊創新能力與設計觀點的國際肯定。設計並非表面的裝飾，而是一種能與人產生連結、讓城市故事被看見的力量。未來，團隊將持續以視覺語言紀錄城市、詮釋文化、回應生活需求，為公共服務與城市品牌創造更多面向的可能性。

▲臺中交通五大運具圖騰悠遊卡，分別為市公車，捷運，Ubike，小黃公車，幸福巴士 。（楚文化設計提供）