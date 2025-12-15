城市新名片！台中綠美圖開館 成藝文新地標

台中綠美圖在13號正式開館，替台中帶來嶄新的文化地標。台中市長盧秀燕在開館典禮當天，也特別邀請建築師妹島和世以及西澤立衛，一起見證歷史性的一刻。台中綠美圖是一座結合市立美術館和市立圖書館的建築，彌補台中缺乏總圖的遺憾，成為知識與美學融合的文化基地。

耗時15年籌備，台中綠美圖12/13正式開館，台中市長盧秀燕，特別邀請建築師妹島和世、西澤立衛，還有國內外藝文界貴賓，一起參加開館典禮，見證嶄新文化地標，全台首座結合市立美術館，和圖書館的台中綠美圖，以雙館共啟、八方併綻為題，象徵雙館能量向外綻放，凝聚開放和融合的精神。

台中市長盧秀燕：「台中市獨立耗資53億元，終於把這兩大建設，結合而為一，成為綠美圖，今天落成啟用這是我們台中市一張文化的城市新名片。」

台中市立美術館開館的首展「萬物的邀約」，還有市立圖書館開館展世界的索引，都在13號同步開展，首週還有優人神鼓及紙月亮偶戲團演出，藝術和圖書講座，迎接台中全新的藝文生活場域。

