城市新名片「台中綠美圖」盛大開館

台中文化新地標「台中綠美圖」正式開館！台中市長盧秀燕13日率市府團隊，文化部政務次長李靜慧、日本 SANAA 事務所建築師妹島和世與西澤立衛，以及國內外藝文、建築等各界貴賓齊聚一堂，共啟台中文化嶄新的篇章。典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館共同揭幕、雙館能量向外綻放，以開放與融合的精神引領台中邁向國際舞台。盧秀燕指出，「台中綠美圖」猶如城市新名片，將帶領台中文化城邁向下一個里程碑。

盧秀燕表示，綠美圖開館，不僅是建設的完成，台中市要用這張城市的新名片邁向台中文化城下一個里程碑；要培育更多藝術人才，讓台灣的藝術家有更大、更多的揮灑空間；要擴大國際間的藝術交流，讓台灣站上世界的舞台，更要帶動閱讀風氣，讓廣大的市民朋友徜徉在書香中，增進知識、打造城市的國際競爭力。(見圖)

文化局補充，中美館開館首展「萬物的邀約」邀請國內外三方策展人與中美館共同策劃，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品，形式多元涵蓋錄像、繪畫、雕塑、文獻與藝術家書籍等。而市圖總館的開館首展「世界的索引」，則呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。