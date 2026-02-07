城市新景點！淡江大橋5月通車 3層樓「橋梁管理中心」曝光

即將在今年5月12日通車的淡江大橋，其「橋梁管理中心」設計正式曝光。公路局公布這座3層樓建築除了負責橋梁監控養護與緊急應變外，還設置觀景露台供民眾休憩欣賞淡江大橋美景，並可展示工程特色與藝文活動，成為市民與遊客的「城市景觀客廳」。

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在今年5月12日通車。 （圖／公路局提供）

淡江大橋管理中心位於淡江大橋淡水匝環道中間，採用圓柱體與螺旋體形式設計，呼應基地環境特色。建築為地上3層，樓高11.4公尺，低於匝環道最高點，降低量體對整體景觀的衝擊。透過垂直空間配置，讓「工作機能」與「休閒遊憩」完美融合。

在空間規劃上，一樓為商業服務空間，可提供行人及自行車騎士補給；二樓為展覽與辦公空間；三樓則是景觀眺望平台。管理中心與淡江大橋之間設置連通道，民眾可以自淡江大橋直接走到管理中心三樓。內部自行車通行道全程包覆透明玻璃，行進中可從不同角度觀賞一樓挑空中庭與二樓的工程展示區。

內部設置自行車牽引道，全包覆的廊道藉由透明玻璃的設計 。 （圖／公路局提供）

燈光設計上，管理中心以環繞建築形體方式設計，以間接照明手法表現出形體特色，使建築物在視覺上較為輕柔。光源皆以點綴方式設計，整體營造輕鬆且優美的氣氛。人行道及景觀區則選用低色溫的暖白光，降低對周邊生態棲地的干擾，讓行人能放鬆心情散步及享受夜間景觀。

管理中心周邊景觀以「 四季舞動 」為設計發想 。 （圖／公路局提供）

周邊景觀則以「四季舞動」為設計發想，利用大面積種植灌木、草花、地被等植栽形塑出植栽在風中翩翩起舞的樣態，時節變換下呈現不同的景觀風貌。管理中心也符合綠建築規範，建造過程與運行周期皆以節能減碳、資源有效利用與環境友善為原則，打造安全、健康且舒適的公共空間。

