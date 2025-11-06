城市星空下的守護者 揭開臺灣狐蝠秘密生活

花蓮地區狐蝠族群約有一百六十六隻，且近年來呈現穩定成長趨勢，顯示花蓮都市綠帶已能提供狐蝠棲息與覓食條件。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署六日表示，夜幕降臨時花蓮市的天空中常有一群安靜的飛行者掠過。牠們不是飛鳥，而是臺灣體型最大的蝙蝠—臺灣狐蝠。其頭形似狐、翼展可達一公尺，是《野生動物保育法》列名的瀕臨絕種保育類野生動物，並被二０二四年《臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅（NCR）」等級。

自然保育署花蓮分署表示，近年來，臺灣狐蝠在花蓮市區重現蹤跡，成為臺灣本島唯一能長期觀察到狐蝠的城市棲地，為都市生態保育帶來驚喜。

花蓮分署指出，近年將臺灣狐蝠列為「生態綠網」推動計畫中的重點保育物種，並與國立臺北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作，完成「花蓮地區臺灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究。

結果顯示，花蓮地區狐蝠族群約有一百六十六隻，且近年來呈現穩定成長趨勢，顯示花蓮的都市綠帶環境已能提供穩定的棲息與覓食條件。

尤其研究團隊透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠的活動軌跡與生態習性。

花蓮分署表示，二年間共採集逾千份食渣與排遺樣本，發現多數個體具有高度棲地忠誠性。其中有一隻雄蝠「阿明」已連續五年在同一區域活動，展現明顯的地盤穩定性。

另有九隻裝設發報器的狐蝠，活動範圍多集中於一平方公里內，白天停棲於固定樹木，夜間覓食範圍穩定。牠們主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實，充分利用花蓮市內的公園、校園與行道樹所構成的城市綠色廊道。

研究團隊還觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲於同一棵可可椰子樹上，罕見的互動畫面顯示狐蝠具有豐富的社會行為，研究成果不僅揭開這種大型蝙蝠在都市中生存的秘密，也證明花蓮市的綠地配置具備支持野生動物族群穩定發展的潛力。

花蓮分署長黃群策表示，許多人第一次看到體型龐大的狐蝠停棲在樹上時，常會感到驚訝甚至害怕，但牠們其實是城市裡珍貴的生態夥伴，「狐蝠取食果實與花粉，能幫助植物授粉與種子散播，是維繫森林生態的重要角色」。