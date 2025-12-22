城市棒球隊拚戰 爆米花聯盟奪殿軍

台南市城市棒球隊總教練為球隊加油打氣。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

二０二五年爆米花聯盟賽二十二日圓滿落幕，台南市城市棒球隊表現亮眼，最終奪下本屆賽事殿軍，這也是隊史最佳成績。市長黃偉哲肯定球員全力以赴的拚戰精神與教練團的專業帶領，期勉球隊持續精進，為台南爭取更多榮耀。

黃偉哲表示，爆米花聯盟賽為國內重要的成棒競賽之一，各隊實力堅強、競爭激烈，台南市城市棒球隊能在眾多勁旅中脫穎而出，最終奪下殿軍，實屬不易。市府將持續支持棒球運動發展，從基層到成棒層級完善培訓體系，結合硬體設施優化與專業資源挹注，厚植台南成為棒球城市的深厚實力。

廣告 廣告

體育局長陳良乾指出，台南市城市棒球隊爆米花聯盟賽展現高度競爭力，投、打、守各方面皆有穩定表現，殿軍成績不僅是對球員努力的肯定，也反映市府多年來推動各級棒球運動政策的成果。

台南市城市棒球隊是台南市政府整體棒球培育政策中的重要一環，肩負起銜接基層學校與競技層級的關鍵任務，分別至國中、小學校園進行基礎技術指導與訓練經驗分享，使基層選手能循序成長、向上銜接，全面強化台南棒球人才培育體系。