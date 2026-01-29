城市活動帶動旅遊熱 飯店推主題住房體驗

▲和逸飯店·台南西門館推出親子主題「COZZI 考古探險隊」、房客限定「法老王的秘密任務」等活動。（圖／ 和逸飯店·台南西門館提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著城市主題活動與國際級特展接連登場，飯店業者結合展演熱潮推出期間限定住房專案，將旅遊、文化與親子體驗深度整合。高雄冬日遊樂園將於2月7日至3月1日於愛河灣盛大登場，和逸飯店‧高雄中山館推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案。為迎接奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》，和逸飯店·台南西門館以「法老王的秘密任務」為主題，推出一系列沉浸式親子體驗，將埃及古文明從博物館延伸至飯店體驗，同時推出「逸遊古埃及」住房專案。

▲和逸飯店‧高雄中山館為響應春節假期，推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案，可與壽山動物園的新成員近距離互動。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

看準親子族群需求，和逸飯店・高雄中山館再度攜手壽山動物園，推出深受好評的「動物園郊遊趣」住房專案，即日起至12月30日入住享專案優惠房價8折起，再贈壽山動物園門票及遊園小火車券。此外，專案亦響應觀光局動物認養計畫，每房將提撥小額支持飼料認購或動物醫療設備升級等用途，以行動支持動物保育。此外，飯店還舉辦各項春節限定活動。除夕至初三入住可獲得新年迎賓禮、初一到初三更安排財神爺定時發放由插畫家吳秋敏授權聯名的「一元復始賀卡」，邀請旅客一起感受高雄館熱鬧的年節氛圍。

▲和逸飯店·台南西門館「逸遊古埃及」住房專案，入住享自助式早餐及贈送《埃及之王：法老》展覽實體票券。（圖／ 和逸飯店·台南西門館提供）

和逸飯店·台南西門館長期關注適合親子共遊的藝文展覽。此次奇美博物館展出多達 280 件珍貴古文物，亦為歷年埃及展中法老文物來臺規模之最，飯店特別結合住宿推出「逸遊古埃及」一泊二食住房專案，即日起至5月31日止，雙人入住可享自助式早餐，並贈送Cozzi KITCHÉN 主廚設計的金字塔主題甜點，專案另附贈《埃及之王：法老》實體展覽門票(雙人房提供2張、四人房提供4張)。同步搭配高鐵聯票預訂此專案，加購高鐵票可享平日75 折優惠，出示高鐵 TGo 會員再加贈「卡通主題明信片」乙組。

配合展覽主題，和逸飯店·台南西門館即日起至3月31日推出房客限定活動「法老王的秘密任務」，透過互動任務與探索遊戲，邀請大小朋友化身小小考古學家，展開一場兼具學習與樂趣的冒險體驗。活動以飯店戶外遊樂設施「奇趣操場」為冒險場域，規劃尋找彩色寶石、捕捉透明魚族及挑戰金字塔迷宮等三大關卡，讓孩子在玩樂中認識古埃及文化，成功闖關者還可獲得驚喜小禮，為親子旅程增添成就感與趣味性。

