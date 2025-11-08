城市祈禱餐會 「彰化很有料只是過去太低調」

彰化縣剛舉辦台灣設計展，創造了高人氣。縣長王惠美今天出席城市祈禱餐會表示，彰化很有料，只是過去太低調。

圖／TVBS

彰化縣祈禱餐會，縣府官員和宗教界人士齊聚一堂，為更好的明天祈禱祝福。

現場人員唱詩歌：「讚美祂的聖名。」

與會來賓接力分享心願與祝福，也拉起旁邊夥伴的手，彼此加油鼓勵，一起祝禱。

現場人員：「我們一起向世界活出愛。」

彰化縣是農業大縣，也有熱絡的工商業，上個月才剛舉辦大型展出，也向大家介紹這個城市，希望被看見。

彰化縣長王惠美：「彰化剛好辦了台灣設計展，為什麼彰化要辦這個設計展，最主要我過去常講，彰化很有料但是我們過去太低調，我們透過設計展把我們的歷史文化，我們的創意還有我們的產業，一併讓大家知道。」

縣長認為，當民眾的人生路途面對起伏時，宗教有安定力量，讓人更有智慧能勇敢面對。也祈禱縣府團隊有更多力量照顧這片土地，遇到困難能夠有智慧化解危機。

