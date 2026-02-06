城市競爭力飛向世界 盧秀燕：4大優勢轉型「AI機器人之都」籲中央加碼投資

市長盧秀燕今6日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」與美國在台協會（AIT）處長谷立言Raymond F. Greene。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應AI機器人技術快速發展趨勢，市長盧秀燕今（6）日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」與美國在台協會（AIT）處長谷立言(Raymond F. Greene)、立法院副院長江啟臣及產業代表共同交流。盧市長表示，台中憑藉精密機械聚落、豐沛人才紅利、多元驗證場域及國際會展中心四大優勢，已成為全球供應鏈核心，並藉由與國際及產學界深度合作，台中正主動創造未來，致力轉型為「AI機器人之都」，市長更呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，以數位力強化城市競爭力，領航台灣科技飛向世界。

「一個人走得快、一群人走得遠！」盧市長表示，今日座談會不僅展現台中產業的韌性，更彰顯台灣連結世界的決心。感謝AIT谷處長再次造訪台中，台中與美國互動密切，代表美方對台中高科技實力的肯定。台中已成為人工智慧（AI）的重要聚落，正如彼得‧杜拉克所言，「預測未來最好的方式就是創造未來！」，台中正透過發展AI機器人產業，主動開創城市新局，她感謝各界領袖將台中帶入全球供應鏈，成為推動AI產業的功臣。

市長進一步指出，台中擁有四大產業優勢，首先是從半導體到精密機械的完整產業聚落，其次是17所大學深耕高科技領域的豐沛人才紅利，第三是涵蓋醫療與智慧製造的多元AI機器人落地驗證場域，第四是投入88億元興建全台最大的國際會展中心已啟用。市長呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚經濟」為核心指標，台中多項經濟數據勇奪六都第一，市府將持續作為產業最強後盾，讓台中成為「AI機器人之都」，乘著科技之風飛向世界。

市府經發局補充，台中作為中台灣經濟核心城市，從台積電、美光等半導體大廠，到全台70%的精密機械聚落，台中能實現「研發、設計、製造」的一條龍接力；台中17所大學長期深耕，甚至與輝達（NVIDIA）合作長達十年，搶占人才紅利；另外，作為全台第二大城市，台中擁有智慧製造、物流、醫療場域最豐富，是AI機器人落地驗證的最佳舞台，加上台中國際會展中心啟用，未來將成為國際級行銷平台。

經發局說明，台中在AI硬體基礎上具備堅強實力，截至今年1月，經濟部投資台灣三大方案，台中累計354家投資案持續蟬聯全台第一。根據經濟部公布的114年第4季統計資料顯示，六都8項主要經濟指標中，台中市在商業登記家數、資本額、資本額成長率、公司登記家數、資本額成長率等5項經濟指標勇奪六都第一。2021年第2季以來，台中連19季蟬聯至少4項指標冠軍，展現產業結構穩健、投資動能持續升溫的城市經濟實力。

經發局補充，為協助企業升級轉型，市府持續推動多項政策資源，包括「台中市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，自108年以來已補助超過250家中小企業，補助金額逾1.8億元，並重磅支援產業AI創新應用，補助企業研發經費每家最高100萬元，鼓勵產業提升研發量能，導入AI增進企業營運效率；開辦「企業AI應用學院」，由產學界師資提供實務導向課程，協助中小企業培養AI應用能力，致力打造「智慧台中、科技台中」，讓數位力成為城市的競爭力。