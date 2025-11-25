城市美學再添亮點 城隍廟地下道與國泰世華外牆點燈

基隆城隍廟地下道與國泰世華外牆點燈啟用，謝國樑將持續邀集各界參與，推動各區立面改善計畫。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府推動城市美學再添亮點，與國泰世華銀行合作重塑市區重要幹道「忠一路」人行地下道出入口，於24日晚舉行點燈儀式，由市長謝國樑、副市長邱佩琳、立法委員林沛祥、市議會多位議員，以及國泰世華銀行發言人張經理等共同出席；國泰世華基隆分行外牆亦完成整體景觀改造與點燈設計，成為展現公私協力成果的港都新地標。隨著燈光亮起，象徵基隆城市景觀夜態邁入新里程碑，未來每晚7時至10時將以整點報時方式亮燈，展現城市節奏與光影美感。

市長謝國樑表示，忠一路是北台灣海港迎接國際旅客的門面，此次城隍廟人行地下道與國泰世華分行外牆同步完工，正是民間企業與市府攜手合作，以「美學」和「公私協力」共繪港都風景的實例。這次合作從建築立面與周邊景觀著手，為基隆夜間景觀注入嶄新光彩與層次。

他指出，城市美學的變革是一場從細節出發、以人為本的行動。市府將持續建立公私部門信任與合作機制，從日常景觀中重新發現城市底蘊，讓港都的夜色成為展現溫度與活力的新風景。

邱佩琳表示，這次合作不僅展現政府與企業共同維護市容的成果，也體現環境永續（ESG）與社會共榮的精神。市府與優質企業攜手於海洋廣場及港口節點推動都市再生與美學工程，落實永續理念。

國泰世華張經理致詞指出，國泰世華在基隆已經服務17年，這些年除了提供金融服務，更透過各種公益行動，和在地居民建立了很深厚的感情。此次延續城隍廟地下道「永續光盒子」的設計理念改造基隆分行外牆，希望能拋磚引玉，帶動更多企業投入在地建設，一齊為基隆的美好未來努力。

國泰世華基隆分行外牆燈光設計取材自基隆的五大元素：海、雨、山、風、星光。以動態光影化為獻給港都的五段詩篇。首段以星芒漸亮，象徵城市啟航與新生；第二段以光芒漣漪，映照開港百年的榮耀；第三段以港灣波光，呈現流動與生命力；第四段以落雨光影象徵滋養與永續；最後以「光盒子」化為雙座燈塔，迎接歸航的每位市民。

謝國樑強調，基隆正穩步蛻變，以現代城市的風貌持續前進。市府將持續邀集各界參與，推動各區立面改善計畫，讓城市美學融入日常，成為基隆持續前進的能量與驕傲。