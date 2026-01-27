城市老了公園沒跟上？北市公園遭點名不夠「銀髮友善」

台北市共有910座大型及鄰里公園，其中467座、51.3％公園設有體健設施。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

台北市65歲以上人口長期居全國之冠，高齡化已是城市趨勢，公園作為民眾日常休憩與活動的公共空間，規畫設計應回應實際需求，目前北市多數公園仍以一般使用者或兒童需求為主，長者友善設施仍顯不足。北市公園處表示，台北市有51.3%大型及鄰里公園設有體健設施， 未來辦理公園新闢或改造時，會將長者友善設施納入考量；現行公園則將依當地需求評估設置。

北市議員陳重文指出， 北市公園整建與新建多以單點改善方式，未見以人口結構為基礎，系統性納入高齡者使用需求的整體規畫方向，導致各區公園在長者友善設施配置、活動機能與安全性上，品質落差明顯。

陳重文以廣慈博愛園區為例，園區內設置老人體健區，針對長者體能條件與使用習慣規畫適齡器材，並搭配動線、座椅與休憩空間整體設計，是兼顧健康促進與日常使用的具體案例，顯示市府並非無相關經驗，而是尚未制度化推動。

陳重文說，相較之下，目前公園處規畫公園時，尚未明確建立以長者人口比例、活動型態及安全需求為基礎的設計指引，亦未就老人體健設施、休憩空間、照明配置與無障礙動線，提出一致性規畫原則，致使高齡者實際使用公園時，仍面臨設施不足或不符需求情形。

公園處表示，台北市共有910座大型及鄰里公園，其中467座、51.3％公園設有體健設施，共2216座；未來辦理公園新闢或整體改造、設置體健設施時，除考量公園整體景觀環境外，會將長者友善設施納入整體考量，以因應高齡化都市的時代來臨；針對現行公園部分是否要增設高齡長輩可使用的器材，將依當地需求研議評估規畫設置。

