城市與跑者一同前進！張文興「路跑是新竹最美的凝聚力」
【警政時報 張家燁／新竹報導】昨日（16）清晨，2025 新竹城市馬拉松萬人齊聚開跑！今年報名人數突破 13,700 人，自起跑槍響的那一刻起，整座城市隨著跑者的腳步被徹底點亮，迎著晨光奔馳的身影充滿專注與毅力，展現出新竹最具生命力的畫面，熱愛運動的 新竹市多元親子教育協會理事長張文興 也在清晨陪同市民一同路跑，與大家肩並肩踏上賽道，用步伐感受城市清晨的活力與節奏。
今年賽事的一大亮點，是全馬與半馬路線正式取得 AIMS 國際認證，讓新竹成為少數擁有國際標準賽道的城市之一路線串聯市區景觀與沿岸風光，不僅提升整體安全性，也在補給配置、動線安排上全面升級，成功吸引來自全台與國際的跑者參與，進一步提升新竹的城市能見度與賽事專業度。
理事長張文興表示，「路跑不僅是體能挑戰，更是城市情感的交會點。」他分享沿途看到市民相互加油、彼此支持，那份凝聚力令人動容，未來也將持續推動更友善的運動環境，包括打造更安全的跑步路線、促進在地活動與社區參與，讓運動成為市民生活中自然的一部分，進一步提升健康與幸福感。
