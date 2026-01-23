城市色彩注入警政空間 將軍派出所成為將軍嶼新地標

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為呼應澎湖縣政府推動「將軍嶼城市色彩計畫」，並配合漁村聚落美學再造政策，望安分局積極投入將軍派出所外觀彩繪工程，該工程已於115年1月26日順利完竣並完成驗收，成功將將軍派出所打造成融合在地民俗風情、觀光意象與人文色彩的嶄新警政空間，不僅提升整體環境美感，也為居民與遊客提供更優質、友善的服務品質。

將軍派出所位處將軍嶼港區要道，是居民日常往返與遊客登島時的重要地標。此次配合縣府城市色彩計畫，以尊重自然地景與漁村聚落特色為核心，進行整體視覺規劃，色彩柔和耐看，與周邊港灣景觀及聚落建築自然融合，展現寧靜且富有層次的海島漁村風貌，使派出所不再只是執法據點，更成為地方景觀的一部分。分局進一步指出，透過外觀彩繪與空間意象更新，不僅改善辦公環境，也有助於拉近警民距離，讓民眾在洽公或尋求協助時，能感受到溫暖、親切的服務氛圍。同時，結合觀光導向的色彩設計，也讓將軍派出所在旅遊動線中發揮指標性功能，成為遊客認識將軍嶼文化與人文底蘊的第一站。

望安分局強調，本次工程能順利完成，特別感謝澎湖縣政府在政策推動、經費與整體規劃上的大力支持，使基層警政單位得以共同參與城市美學建構；同時也誠摯感謝澎湖縣議員陳佩真長期關心離島建設，積極協助溝通協調，讓地方需求得以被看見並落實。未來，望安分局將持續配合縣府各項城鄉建設與觀光發展政策，精進警政服務品質，營造安全、宜居且具特色的海島生活環境，讓鄉親安心生活、旅客安心遊憩，共同為澎湖漁村聚落注入更多正向能量與嶄新風貌。（照片記者葉佳盈翻拍）