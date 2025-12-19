城市英雄守護市民財產 盧秀燕表揚攔阻詐騙有功人員

感謝城市英雄守護市民財產，市長盧秀燕表揚攔阻詐騙有功人員。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府今（19）日於市政大樓舉辦治安公安聯合會議，由市長盧秀燕主持，並頒發「台中市成功攔阻詐騙案件有功人員」感謝狀，表揚在第一線成功守護市民財產安全的金融機構人員、地政及警察同仁。盧市長表示，近年詐騙猖獗，所幸這群城市英雄以高度警覺與同理心，及時攔阻詐騙，守住市民畢生積蓄。市府藉由這場重要會議公開表揚，感謝他們為城市安全所做的重要貢獻。

市府肯定同仁的付出，透過提報嘉獎、給予獎金並公開表揚。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長表示，今日受表揚的對象來自各行各業，都是守護台中的城市英雄。她特別感謝金融機構、警察系統以及見義勇為的市民，在本職工作外，多一分用心與警覺，成功攔阻多起詐騙案件，有的金額高達上千萬元，即使百萬元等級，對一般家庭而言也都非同小可。她說，這些同仁在繁忙業務中仍能將心比心、主動關懷民眾，展現偉大又最難得的情操。市府選在重要的治安公安聯合會報中公開表揚，就是要讓社會看見這群城市天使，感謝他們守護市民、守護城市安全的無私付出。

盧市長表揚在第一線成功守護市民財產安全的金融機構人員。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長指出，歲末年終將至，從現在起至元宵節前後，是治安與公安事件的高峰期。假期慶典密集、用火用電頻繁，加上工程趕工及年節消費旺季，均可能衍生治安與公共安全風險。台中為全國第二大城市，設籍人口約286萬，加上通勤、就學及觀光客，實際生活移動人口早已超過300萬，治安與公安挑戰更為嚴峻。她期勉各領域同仁持續提高警覺、強化宣導與預防作為，並做好第一時間的應變處置。市府也會看見同仁的付出，透過提報嘉獎、給予獎金並公開表揚，讓大家在守護市民平安的同時，也能安心過好年。

盧市長表揚在第一線成功守護市民財產安全的地政事務所同仁。（圖/記者廖妙茜翻攝）

警察局表示，根據統計，暴力犯罪(包括故意殺人、強盜、搶奪、擄人勒贖、強制性交、重大恐嚇取財及重傷害）發生案件數在台中市呈現下降趨勢，秉持「破案即是最好預防」理念，暴力犯罪破獲率達100%。落實專業技能與科技偵查，全力快速打擊犯罪為警察局首要任務，共同打造安全宜居的城市。

內政部評定臺中市為推動社區治安特優單位，由警察局防治科長代表。（圖/記者廖妙茜翻攝）

警察局說明，特別感謝銀行、超商以及民間團體長期配合協助警方打詐，此次受獎人員除金融機構台新國際商業銀行文心分行方專員單次阻詐金額高達1,400萬元，另地政單位雅潭地政事務所蕭課員及中興地政事務所簡課員機警發現民眾臨櫃欲申請扺押房屋貸款為詐騙，分別阻詐1,000萬元及1,500萬元。根據最新統計，台中市今年1至11月攔阻詐欺案件1,604件，攔阻金額約12億元，與去年同期比較，攔阻金額增加3%，顯見政府、警方與民間各方合作，共同打詐的成效，在專業分工下守護市民的每一分血汗錢。