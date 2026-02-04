城市藝文輕旅行 台中大毅老爺行旅推【宮島達男：藝「數」之夜】專案

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中大毅老爺行旅致力於將藝文策劃精髓導入當代旅行脈絡，今年持續深耕「旅店中的美術館」品牌核心，跨界攜手亞洲大學附屬現代美術館，以日本當代藝術巨擘——宮島達男在台首場美術館個展《眾生共命》為核心，正式推出【宮島達男：藝「數」之夜】住房專案。透過館內觀展與館外住宿的場域延伸，邀請旅人在數字藝術的流動中，展開一場深度共鳴的城市藝文輕旅。

台中大毅老爺行旅表示，凡入住【宮島達男：藝「數」之夜】住房專案，即可享有自助式早餐及《眾生共命：宮島達男》展覽門票兩張，並額外加贈美術館內「敘咖啡」50元折價券乙張。入住期間，房客於ZEBRA義式餐廳用餐可享9優惠，預訂專案亦可同步享有高鐵購票折扣，讓旅程規劃更加輕鬆便利。即日起透過官網或電話預訂，雙人入住每晚3,600元起，入住期間至2026年5月10日止。

《圖說》台中大毅老爺行旅攜手亞美館，打造一場以數字藝術為主題的城市藝文之旅。（台中大毅老爺行旅提供）

藝術家宮島達男以 LED 數字裝置創作聞名國際，以數字1至9，回應時間與生命不斷流動的狀態，並延伸出「持續變化」、「連結一切」與「永無止境」三大創作理念。此次《眾生共命：宮島達男》展覽以「共命」為核心概念，共呈現13組作品，其中包含2件全球首發的新作，以及5件由台灣原住民族語教師、亞洲大學學生、台中霧峰地區長者與小學生共同參與的創作，回應生命彼此連結的狀態，展期至2026年5月10日止。

宮島達男的作品亦典藏於英國Tate現代美術館、芝加哥當代藝術博物館、東京當代藝術博物館與香港M+博物館等重要藝術機構。台中大毅老爺行旅跳脫飯店僅作為住宿空間的定義，也扮演著連結國際藝術視野的關鍵載體。