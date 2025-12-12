城市設計致鳥類窗殺 鄭孟洳籲研議鳥類友善防撞設計

市議員鄭孟洳指出，台灣一年至少有八百萬隻鳥類死於窗殺，這些不是自然死亡，而是城市設計造成的「生態陷阱」。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳十二日指出，台灣一年至少有八百萬隻鳥類死於窗殺，包括我們熟悉的五色鳥、甚至是保育類鳳頭蒼鷹，這些不是自然死亡，而是城市設計造成的「生態陷阱」。

鄭孟洳說，近年環境永續意識抬頭，不少建築朝綠建築設計，但是模擬自然環境的綠建築，常因強調節能採光、大量採用玻璃帷幕，再加上建築周圍植栽綠化，不自覺組成鳥類窗殺的完美條件。

鄭孟洳進一步說，因為當鳥類在空中飛行時，無法分辨眼前出現的「天空」跟「綠樹」究竟是真實的風景或是玻璃反射出的假象，就會被誤導一頭撞上玻璃，導致重傷，最後甚至死亡。

她表示，但其實，改善窗殺並不難。根據台灣猛禽研究會的說明，只要在窗戶外側使用圓點貼、裝設窗花玻璃等方式，破除光滑玻璃的反射與穿透假象，就能減少至少百分之九十的窗殺現象。高雄美術館就是最佳示範，自二○二三年起推動友善貼紙改造後，處理過的玻璃完全沒有再發生窗殺事件。

鄭孟洳因此提出兩大建議：一是農業局植生科應與高雄市野鳥協會、猛禽研究會等相關團體合作，推出鳥類友善窗戶的推廣行動、教育計畫、場域示範。二是農業局應與工務局研議，將鳥類友善防撞設計納入高雄市綠建築自治條例與高雄厝設計及鼓勵回饋辦法中。