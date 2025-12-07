城市識別四大伴手禮華麗轉身 青年設計翻轉港都印象

高雄特色伴手禮青年設計改造計畫成果展。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局推動的「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」成果展，五組青年設計團隊攜手四大農漁會共同發表全新品牌識別提案與包裝作品，從視覺語彙、產品故事到整體策略全面升級，以嶄新視角呈現高雄伴手禮的多元風貌。

成果展6日在駁二藝術特區 Pinway 八號倉庫正式亮相，透過青年與地方產業的深度對話，成功重構物產價值，讓高雄的風土記憶化作可想像的城市語彙，成為旅人與市民「想帶走、想分享，也願意放進行李箱」的高雄伴手禮。展期為12月6日至7日，適逢2025 AAA（Asia Artist Awards）於高雄舉行，青年局邀請市民與遊客走訪駁二，將屬於高雄的美好印象帶回家。

計畫由青年局媒合青年設計師深入產地，實地走訪高雄區漁會、內門區農會、小港區漁會與阿蓮區農會，重新梳理產業脈絡與在地背景，團隊以風土特色與產地故事為基礎，使伴手禮不再只是包裝呈現，而成為導讀高雄的媒介，讓海港城市的日常風景在禮盒中被看見。

成果展呈現五組融合城市氣質與地方物產的創意設計，使產品精神隨著全新敘事更加立體；包括「仰角視覺整合」、「大梨設計」、「只是工作室」、「安根文化設計」、「翔鈴設計」， 都能使地方物產的品牌識別更為鮮明一致，也讓作品呈現溫暖又富有層次的設計語言。

青年局長林楷軒表示，高雄農漁物產品質深受肯定，而「好的產品，更需要被看見」，各農漁會成員與青年設計師反覆討論、交流與嘗試，透過更時尚、更具風格的設計語彙重新呈現產地特色，將物產故事寫進包裝之中，使整體質感大幅提升。更多活動資訊請搜尋高雄市政府青年局FB、IG粉絲專頁，或加入LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新消息。