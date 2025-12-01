城市轉型交通先行！ 新北市完成121座停車場建設

社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導

城市轉型，要從交通先行！新北市過去7年，在中央前瞻基礎建設計畫的支持下，爭取到27案停車場補助，目前前瞻停車場的完成數量跟進度，都是全國之冠，今天（1日）舉辦新北市停車場建設以及未來發展研討會，也宣布全市累積達到375座公共停車場。

新北市副市長朱惕之：「我們在過去7年，完成了121座的停車場，增加了3萬4千211個停車位。」

臉上帶著滿意神情，新北市副市長朱惕之，出席新北市停車場建設以及未來發展研討會，驕傲宣布過去7年的建設成果，全市累積達到375座公共停車場。

隨著一座座停車場興建，交通局考量的不再只是讓駕駛有車位停，而是要持續推動「智慧、綠能、安全」三大方向的停車政策，結合綠建築與再生能源，打造永續的停車環境。

新北市交通局長鍾鳴時：「我們也特別利用自然工法，把光線風引進，減少我們對於電的依賴，減少對於建築物裡面要抽風空調的需要。」





城市轉型，交通先行！在中央前瞻基礎建設計畫的支持下，新北市共爭取到27案補助，7年多來，已經完成19案，正在施工中的有7案，還在規劃設計的則有三峽長福停車場，前瞻停車場的完成數量跟進度，都是全國之冠。

新北市副市長朱惕之：「在我們城市的規劃裡面，停車場有時候它不見得只是一個停車場，停車場它同時可以肩負起非常非常多，民眾共同需求的一個工作。」

停車場不只是「車子的家」，更是城市智慧交通系統的一環，交通局更透過科技跟管理創新，讓市民享有更安全、便利又人性化的停車體驗。





