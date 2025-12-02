城市轉型.交通先行！ 新北市7年新建121座停車場建設

新北市 / 綜合報導

城市轉型，首先要讓交通先行！新北市交通局昨(1)日舉行「新北市停車場建設及未來發展研討會」，因為在中央前瞻基礎建設計畫的支持下，新北市政府已經爭取到27個停車場補助案，目前完成數量和進度，都位居全國之冠，整個新北市，已經新建了121座立體及平面公共停車場，總共累積達375座公共停車場，提供近4萬9000格汽車位、超過2萬5400格機車位。

一座座嶄新停車場，在新北市一一落成，市府交通局辦未來發展研討會，希望讓新北市停車場建設，有更多可能性，新北市副市長朱惕之說：「看到每一個地方，有一個地方上面不同的需求，我們把停車場，不只是單純的一個停車場，導入智慧化的管理。」

廣告 廣告

新北市引進在停車建設中，引進價值工程方法，將成本、效率與價值最大化，在土地有限、需求成長的條件下，也努力提升都市空間的利用效率，希望讓停車不再是城市發展的瓶頸，過去7年新北市已經累積達到375座公共停車場，其中新建的達121處，總共提供近4萬9千格汽車位，超過2萬5400格機車位。

新北市交通局長鍾鳴時說：「相關的設施上面，盡量跟民眾的需求來做配合，包括公園共融式遊具，還有風雨操場等等，都是我們想要做的。」交通轉型停車先行，新北市希望透過科技與管理創新，讓市民享有更安全、便利，與人性化的停車體驗。

原始連結







更多華視新聞報導

解決停車難題 新北板橋信義國小將添259車位

北市議員籲公有停車場設「緩衝時間」 交通局：會檢討

宏匯取得新莊複合型轉運站BOT案 年底前簽約

