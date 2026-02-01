城市農夫照過來！不只辣椒水 北市病蟲害防治秘笈大公開

台北市公園處推出病蟲害防治秘笈與實作課，主張「預防、控制」並重，以環境友善方式維護田園健康，讓作物與小生命共存、城市更綠更安心。

黏蟲紙能捕捉黑守瓜等害蟲、（圖／ 台北市工務局提供）

公園處表示，病蟲害防治不以「徹底消滅」為目標，而是建立可容許的生態平衡。課程《田園昆蟲辨識與病蟲害防治》邀請專家教導市民分辨病害（真菌、細菌、病毒）與蟲害（蚜蟲、葉蟬、薊馬、介殼蟲等），並說明化學藥劑的環境與健康風險，推廣更友善的替代作法。

「預防勝於治療」是田間管理的第一步。公園處建議選擇適地適種、掌握正確深度與株距、及時去除弱病株與枯葉雜草、清理雜物堆並設置簡易阻隔，透過物理性操作減少病蟲藏匿空間，降低作物生長異常。

啤酒放置於花盆角落，可以有效吸引捕捉蝸牛。（圖／ 台北市工務局提供）

課程實作中，園丁們在田園基地找尋潛葉蠅啃食痕跡、被吃成篩子的瓜葉、葉背的黑守瓜與花盆角落的蝸牛。專家示範環境友善工具與天然材料進行精準管理，如用黏蟲紙捕捉黑守瓜、辣椒水對付潛葉蠅、啤酒誘餌誘捕蝸牛。

公園處提醒，並非所有昆蟲都是害蟲，許多物種在生態平衡中扮演重要角色。以天然工具控制數量至可容許範圍，才能兼顧環境、作物與人體健康。公園處表示，田園系列課程透過專業知識與實作體驗，協助市民以友善、永續的方式投入田園城市，既保護作物也守護綠色生活。同時邀請有興趣的市民搜尋「田園銀行網路平台」，下載「田園城市經營手冊」，精進綠手指技能。

潛葉蠅傷害痕跡。（圖／ 台北市工務局提供）

天然材料的精準管理

當發現害蟲跡象（如葉片被啃食成篩子狀或出現潛葉蠅痕跡）時，可利用天然材料進行防治：

• 辣椒水： 專門對付潛葉蠅。

• 啤酒誘餌： 放置於花盆角落，吸引並捕捉蝸牛。

• 黏蟲紙： 有效捕捉黑守瓜等昆蟲。

• 認識益蟲： 並非所有昆蟲都有害，辨識出哪些是維持生態平衡的幫手也同樣重要

