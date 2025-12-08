城市門戶新風貌 台南火車站前廣場改造啟動

〔記者王姝琇／台南報導〕交通局爭取內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，預計於年底動工，未來可大幅提升火車站周邊的步行品質與轉乘效率，展現全新風貌。

交通局長王銘德表示，站前廣場改造斥資3.45億，其中爭取中央補助2.8億。為減少施工期間對民眾影響，交通局已與工務局、自來水公司及各相關管線單位密切協調，針對既有圓環分隔島及植栽移除，與地下管線位置調整方案進行完整盤點與整合規劃，透過事前協調與介面整合，將有效降低施工期間衝突與確保交通順暢。

王銘德說明，本案將分3階段進行，第1階段將由工務局於明(9)日率先進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，預計24日完成，採最小範圍施工。第2階段將於25日由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程。

王銘德說，現有圓環下方有數10年的老舊自來水幹管，為避免重複開挖，特協調自來水公司配合廣場工程同步汰換新管。

本階段自來水公司將先進行圓環外側管線預埋與管線更新汰換作業，依圓環各路口分段局部施工，交通動線仍未大幅修改，僅在路口以半半施工方式進行，請遵循配置義交人員協助管制與引導，本階段管線局部施工預計於明年2月2日完成。

第3階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將會更動現有行車動線，明年農曆春節和228連假之後實施。王銘德指出，第3階段將現行繞行圓環之單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將會另外發佈詳細動線、接送區、公共運輸的安排規劃，並強力宣導民眾注意適應。

公共運輸處處長劉佳峰表示，台南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計2027年年底前完工。

