城市隱形建設 嘉義市污水系統第一期工程完工

嘉義市政府推動污水下水道建設，落實雨污水分流、減少病媒傳播。21日在北香湖公園辦理污水系統第一期第8、9標工程竣工典禮，代表嘉義市污水系統第一期工程完工，市長黃敏惠也在典禮中頒發獎牌，感謝嘉義市污水一期建設有功廠商。

黃敏惠表示，污水下水道工程是城市裡看不見的隱形建設，卻是文明城市之重要指標，市府在第一期建設計畫克服諸多挑戰，期程104到113年，總經費計43.69億，雖曾面臨部分住戶接受度不高的挑戰，但在市府團隊積極努力下，成功完成11標案的污水下水道工程建設，已完成15,922戶用戶接管，並自110年至113年連續四年榮獲內政部國土管理署全國污水下水道建設計畫考核評鑑第三組第1名與普及率年增率全國第一佳績。

黃敏惠特別分享嘉義市第一期工程全面完工後為城市帶來的改變，不僅西區鐵路沿線一帶已明顯感受到環境改善與生活品質提升的成果，更為後續建設奠定良好基礎；目前第二期工程已正式啟動，市府將持續加快腳步、提前推進進度，期盼市民朋友持續支持與配合，攜手打造更舒適、宜居、永續的嘉義市。

內政部政務次長董建宏回顧十多年前擔任嘉義市景觀總顧問，親眼見證嘉義市在黃敏惠市長帶領下的蛻變與進步，從過去到現在，城市樣貌與基礎建設都有顯著提升，令人印象深刻。

董建宏表示，嘉義市不僅重視看得見的公共建設，更積極推動對民生影響深遠、卻較不易被看見的基礎工程，展現市府務實治理的成果，這些改變能夠落實，除了市府團隊的努力，也有賴里長與市民的支持與配合。

工務處表示，嘉義市污水系統第一期第8、9標工程自111年4月15日開工，歷經3年5個月餘，總計1,269天，於114年10月5日順利竣工，總經費6.25億，完成推進管線11,092公尺、明挖管道約23,247公尺、後巷管路1,612公尺及用戶接管3,929戶，接管普及率增加達3.61%，為第一期工程中接管戶數最高的工程，其中施工難度最高的後巷接管工程共完成40處251戶。

本工程除辦理後巷接管及鋪面更新外，在博愛新村裡的小巷弄內，藉由污水下水道工程施工契機，以「復刻留在光陰裡的製材業」為主題，併同牆面彩繪、地磚舖設等方式，讓曾承載嘉義林業輝煌歷史的土地再度展現風華；此外，亦邀請博愛國小學童參與牆面彩繪，讓原本老舊巷弄煥然一新，進而凝聚社區意識及里民共同維護的向心力。

工務處說明，除污水工程的成果外，在水資源回收中心方面，自111年正式啟用至今回收水再利用共計823,301噸，並與農水署合作將放流水供大溪厝等3農灌區使用。此外，水資源回收中心不只於108年取得智慧建築及綠建築標章，更於111年通過環境教育設施場所認證，且在114年全國公共污水處理廠評鑑榮獲優等的佳績，另外市府團隊亦同時重視職業安全，並在114年度參加「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」獲得佳作，充分展現嘉義市在污水工程中對職業安全與施工作業上的精進與落實。

工務處表示，為回應市民的心聲，市府自112年起即啟動第二期計畫先期規畫設計作業，並於114年推動三件工程正式開工，污水建設計畫正式由鐵路以西向鐵路以東延伸，市府將持續積極建置完善的污水系統，讓嘉義市邁向全齡共享、世代宜居的幸福永續城市。

