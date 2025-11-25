城心文祥公辦都更案 簽約

台北住都中心李四川董事長與出資者阿曼開發吳火順總經理共同簽約。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府財政局主導並由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者辦理之「台北市中正區中正段二小段二四四地號等九筆土地公辦都市更新案」（城心文祥公辦都市更新案），於二十五日由台北住都中心李四川董事長與出資者阿曼開發股份有限公司吳火順總經理共同簽署出資暨協助實施都市更新事業契約，簽約儀式圓滿完成。

財政局表示，歷經一一二年首次公告招商未果後，一一四年三月再次公告招商，最終由阿曼開發股份有限公司脫穎而出。招商前即積極協助處理劃定都市更新地區、擬具都市設計準則規劃該案初步雛形，以改善當地老舊建物之結構安全疑慮，為居民打造安全宜居環境。

財政局長胡曉嵐，配合本府「台北市開發基地體感降溫專案」，規劃結合半戶外共享空間、生態景觀、屋頂花園及垂直綠化，延續都市綠意，投資人並承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，營造與環境共存共榮的優質住宅環境。未來市府於一、二樓分回約一百二十坪托嬰中心，除能提供公共服務設施，打造友善育兒環境，更落實市府「幸福宜居、友善育兒」政策目標，並帶動區域發展。

財政局提到，繼城心文祥及中山民安兩案已在今年分別順利完成簽約、招商，該局偕同台北住都中心，預計於今年十二月再推出中山區長春段公辦都更案，誠摯邀請業界優質團隊踴躍提案投標，攜手共創都市再生美好未來。