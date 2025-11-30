城西掩埋場火警 黃偉哲趕赴現場啟動監控
[NOWnews今日新聞] 臺南市安南區城西掩埋場今（30）日晚間發生廢棄物燃燒事件，起火位置為城西二期生活垃圾暫置區。消防局於獲報後，立即派遣人車前往處理，立即佈署水線搶救展開搶救，並同步開闢防火線，成功控制火勢，避免延燒。市長黃偉哲接獲通知後立即趕赴現場，指示消防人員全力灌救，並要求相關局處即刻啟動環境監測及應變措施，以保障周邊居民安全，讓市民安心。
消防局於19時48分接獲報案後，立即派遣人車前往處理，並於20時07分抵達現場後立即佈署水線搶救展開搶救，並同步開闢防火線，成功控制火勢，避免延燒。消防局指出，這次起火位置為生活垃圾暫置區，現場未堆置石棉瓦，而石棉相關區域位於城西三期掩埋場，並未受到火勢影響，請市民安心。
此次，救災行動共出動30輛消防車、57名警消及1名役男，並調派無人機及消防滅火機器人協助現場偵蒐與滅火作業。同時啟動循環送水機制及多條水線防護，避免火勢延燒。經機具協助翻動火堆及持續灌救，火勢於21時58分成功撲滅，目前已進入殘火處理階段，所幸無人員傷亡。
環保局表示，現場燃燒物為一般生活廢棄物，因火勢期間風向與大氣擴散條件不佳，局部地區可能聞到異味。目前已於第一時間透過臉書、跑馬燈及跨局處通報機制發布空氣品質警示，並請相關行政區公所同步告知民眾。
環保局提醒，今日西部地區受天候影響，空氣品質本已偏差，加上火勢造成局部污染累積，敏感族群如有呼吸道症狀，建議減少戶外活動並配戴口罩，並持續留意最新空品更新資訊。
台南市政府強調，目前現場仍持續監測空氣品質及火場狀況，若有最新變化將即時對外公布。火警原因由消防局火調科進一步調查中，相關監視紀錄或佐證資料將同步蒐集釐清。
