城西焚化爐更新 明年試營運

城西焚化爐工程接近完工，預計明年三月試營運，可大幅提昇台南垃圾處理效率與穩定性。 （環保局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會第四屆第十次臨時會十日開議，市長黃偉哲因前往日本參加東京花道博覽會活動告假，由副市長葉澤山代理，為爭取時間，首日完成大會議程後，由環保衛生委員會接續審查環保局明年度預算，因溪北地區議員認為臨時會未至新營召開，高喊清點人數，人數不足下流會。

台南市議會第四屆第十次臨時會召開，續審明年度預算。（記者林雪娟攝）

議會續審環保局預算，之前烏樹林風災暫置場火警，議員關切台南市垃圾處理、城西城西焚化廠更新爐施工進度、廚餘等。環保局也提交五件違規情況，包括從高雄大寮區資收場的廢棄物、太空袋穿廢塑膠、或來源與隨車證明不同遭退車等。

城西焚化廠更新爐部分，環保局長許仁澤指目前接近完工，預計明年三月試營運，目前進度已達九成三，正進行單機測試，包括元件、馬達、開關等，再進行整合系統測試，屆時垃圾可進場進行試俥，可大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

南市垃圾產生量每日約一千八百公噸，焚化處理量能為每日一三五０公噸，分別為城西廠六百公噸及永康廠七五０公噸，因處理量能有缺口，南市自二０一三年起，部分一般垃圾暫置轄內掩埋場。城西更新爐經費七十二億元，採ＢＯＴ模式興建，屆時包括城西新、舊焚化爐及永康焚化爐，全市三座焚化爐，合計一年可處理約七十六萬公噸垃圾。

一一五年度市總預算歲入編列一二二七億四二六萬元，歲出編列一二七０億八三七八萬元，歲入歲出差短四十三億七九五二萬元，目前遭刪減歲出預算共六七四四萬二三三四元，總預算暨附屬單位預算案若經聯審完畢，將由大會進行二、三讀會。

此次臨時會，市府提送十七件具時限急迫性之墊付款案，金額總計三億九六八九萬兩千元，全部交付聯席審查。