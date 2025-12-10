城鄉光廊-嘉市嘉油鐵馬道最後一哩路12/12全線開通

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府持續為嘉油鐵馬道注入新魅力，第三期「光環境及休憩設施優化工程」由市府自行編列經費3,500萬元，自紅瓦厝站一路延伸至鴿溪寮站，從夜間照明、休憩空間到智慧科技全面升級，讓這條承載城市記憶的綠色鐵道，以更安全、更舒適也更好看的全新面貌迎接市民。工程已於12月1日順利完工，並將於12月12日（五）正式開放通行。

觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道自民國97年由輸油鐵道轉型為自行車道以來，已成為嘉義市最具代表性的城市綠廊，不僅串聯城鄉，也深受車友與親子族群喜愛。市府近年持續推動光環境、智慧公廁與休憩節點等優化工程，使嘉油鐵馬道白天為綠蔭大道、夜晚成為光影溫潤的魅力光廊，被網友盛讚為「南部最美自行車道」。第三期工程位於嘉義縣市交界路段，市府基於縣市共榮理念，編列3,500萬元推動，串接既有成果，打造更完整、連續的慢行休憩環境。

嘉油鐵馬道優化工程近年屢獲肯定，並榮獲2025建築園冶獎－公園綠地景觀類殊榮。本次提升工程延續前期照明理念，採用節能、不眩光、琥珀色溫的照明設計，與周邊綠蔭相互呼應。整體夜間照明以「友善行走、安全視覺、不干擾生態」為原則，營造溫潤柔和的光影層次。工程也落實永續精神，採用低耗能燈具及耐久鋪面，以減量設計降低未來維護與環境衝擊，展現兼具城市再生與環境永續的空間改造成果。

為提升沿線管理效率，本次新增紅瓦厝站智慧公廁，具備人流偵測、久佔警示及耗材監測功能，提供更完善的友善設施。此外，為防止機動車輛違規進入鐵馬道，除既有2處AI車牌辨識暨語音警示系統外，本次再新增6處偵測點，即時偵測、即時提醒，讓騎乘環境更加安全友善。

嘉油鐵馬道是嘉義市最具代表性的城市綠廊，本次光環境及休憩設施優化工程已於12月1日完工，並將於12月12日正式開放。未來市府仍將持續精進沿線環境維護，結合智慧科技、人本交通與永續理念，讓嘉油鐵馬道成為市民引以為傲、日夜都好逛的城市風景線，歡迎大家走進嘉油鐵馬道，體驗從美源驛站到鴿溪寮站連續不間斷的城市風景。

圖：嘉義市政府持續為嘉油鐵馬道注入新魅力，第三期「光環境及休憩設施優化工程」由市府自行編列經費3,500萬元，自紅瓦厝站一路延伸至鴿溪寮站，從夜間照明、休憩空間到智慧科技全面升級，讓這條承載城市記憶的綠色鐵道，以更安全、更舒適也更好看的全新面貌迎接市民。（記者吳瑞興翻攝）