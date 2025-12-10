城鄉光廊-嘉義市嘉油鐵馬道全線開通

嘉義市嘉油鐵馬道深受民眾喜愛。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義市最具代表性的城市綠廊嘉油鐵馬道，第三期「光環境及休憩設施優化工程」自紅瓦厝站一路延伸至鴿溪寮站，從夜間照明、休憩空間到智慧科技全面升級，讓這條承載城市記憶的綠色鐵道正式開放通行。以更安全、更舒適也更好看的全新面貌迎接市民。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道自民國九十七年由輸油鐵道轉型為自行車道以來，不僅串聯城鄉，也深受車友與親子族群喜愛。市府近年持續推動光環境、智慧公廁與休憩節點等優化工程，使嘉油鐵馬道白天為綠蔭大道、夜晚成為光影溫潤的魅力光廊，被網友盛讚為「南部最美自行車道」。

嘉油鐵馬道照明理念，採用節能、不眩光、琥珀色溫的照明設計，與周邊綠蔭相互呼應。整體夜間照明以「友善行走、安全視覺、不干擾生態」為原則，營造溫潤柔和的光影層次。

為提升沿線管理效率，新增紅瓦厝站智慧公廁，具備人流偵測、久佔警示及耗材監測功能，提供更完善的友善設施。張處長表示，未來市府仍將持續精進沿線環境維護，結合智慧科技、人本交通與永續理念，讓嘉油鐵馬道成為市民引以為傲、日夜都好逛的城市風景線。