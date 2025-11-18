城鄉物產展台中登場 逾50品牌齊聚品味風土魅力

（中央社記者郝雪卿台中18日電）「T368城鄉物產展」今天起在台中登場，匯聚全台逾46個城鄉鎮區，榮獲10大神農、百大青農及在地物產等超過50個品牌，邀品味城鄉風土魅力及1日土地生態體驗。

「T368城鄉物產展」今天起到24日在台中新光三越百貨公司登場，以「島嶼風味旅行」為主題，從南到北、從山到海，發掘「一鄉一特色」，呈現台灣在地的真實風貌與永續精神。

台中新光三越說明，這次開箱超過46個城鄉鎮區，匯聚榮獲10大神農、百大青農及在地物產等逾50個品牌，並舉辦在地趣味手作，小農職人體驗日，職人講座等17場五感體驗，打造一場有故事性的風味旅行。

展出期間還規劃17場多元食農活動與小農體驗，邀請台灣在地職人帶路，透過互動講座、手作體驗等方式，傳遞台灣土地的五感魅力，包括體驗馬祖酒香濾掛咖啡現場沖煮的小柒咖啡分享會、稻禾茶杯彩繪DIY、刨花生糖體驗等，30日還要邀請消費者親自到產地，漫遊水田與原生種樹林，體驗農村生活。

此外，台中大遠百即日起到30日舉辦「2025青森縣弘前文化物產嘉年華」，將日本弘前市產地直送的香甜蘋果，獨有的祭典氛圍融入在館內，更有超過數十家日式廠商進駐，包括蘋果汁、蘋果點心、餅乾、日本酒及熟食等多樣美食，以及當地極具日本代表性的傳統工藝品、居家小物等，營造跨國文化交流與消費體驗。（編輯：謝雅竹）1141118