城鎮韌性全面升級！ 西螺警攜民防打造防災防空守護網

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺警分局日前辦理115年民防中隊常年訓練，集結轄內民防幹部及隊員投入專業課程，強化災害應變、疏散避難及協勤能力，並提前為8月登場的2026城鎮韌性（防空）演習暖身備戰，全面提升地方防護量能與全民防衛韌性，共同守護家園安全。

當災害來襲、警報響起，第一時間站上第一線的不只有警察與消防人員，還有遍布社區各角落的民防夥伴。西螺警分局深知民防力量是地方安全的重要支柱，因此規劃辦理常年訓練，以實務導向方式培養民防人員應變能力，讓每一位隊員在面對突發狀況時，都能迅速投入協助、穩定現場秩序，成為守護鄉親的重要力量。

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此次訓練課程內容豐富且貼近實際需求，涵蓋民防法令、協勤要領、防災應變、緊急救護、通訊傳遞及資訊安全等重點項目，並透過案例解析與經驗分享，加深參訓人員對各項勤務的理解與應用。幹部課程著重指揮調度與協調整合能力，基層隊員則強化執勤技巧與現場應變知能，全面提升民防組織整體戰力。

值得一提的是，為配合115年8月10日舉行的「2026城鎮韌性（防空）演習」，分局特別將演習重點納入訓練內容，詳細說明防空警報發布後的疏散避難程序、交通管制作為、災害搶救支援及災情通報機制，讓民防人員熟悉各項任務分工與應變流程。透過事前整備與教育訓練，確保演習及實際狀況發生時能迅速反應、有效處置。

西螺警分局指出，近年來城鎮韌性演習已不再侷限於防空演練，而是逐步整合防災、救災及全民防衛概念，藉由政府與民間力量共同參與，建立更完整的安全防護體系。民防人員在疏散引導、秩序維護、災情查報及協助救援等工作上，皆肩負關鍵任務，是提升社會韌性不可或缺的重要戰力。

西螺警分局強調，平時多一分準備，災時就少一分損失。未來將持續推動各項教育訓練及演練工作，結合警力與民力資源，強化社區自主防衛與災害應變能力，讓全民防衛意識深植地方每個角落，共同打造安全、安心且更具韌性的生活環境，為守護民眾生命財產安全築起最堅實的防線。