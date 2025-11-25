城隍廟地下道與國泰世華外牆點燈

基隆城隍廟地下道與國泰世華基隆分行外牆景觀改造二十四日晚點燈啟用。 （基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市政府推動城市美學再添亮點，繼三月與國泰世華銀行合作重塑市區重要幹道忠一路人行地下道出入口後，國泰世華基隆分行外牆亦完成整體景觀改造與點燈設計，二十四日晚間舉行點燈儀式，由市長謝國樑、副市長邱佩琳、立委林沛祥等共同點燈啟用，未來每晚七時至十時將以整點報時方式亮燈，展現城市節奏與光影美感。

謝國樑表示，忠一路是北台灣海港迎接國際旅客的門面，此次城隍廟人行地下道與國泰世華分行外牆同步完工，正是民間企業與市府攜手合作，以「美學」和「公私協力」共繪港都風景的實例，這次的合作，從建築立面與周邊景觀著手，為基隆夜間景觀注入嶄新光彩與層次。

國泰世華銀行發言人張經理表示，國泰世華在基隆已經服務十七年，這些年除了提供金融服務，更透過各種公益行動和在地居民建立了很深厚的感情，此次延續城隍廟地下道「永續光盒子」的設計理念改造基隆分行外牆，希望能拋磚引玉，帶動更多企業投入在地建設，一齊為基隆的美好未來努力。

國泰世華基隆分行外牆燈光設計取材自基隆的五大元素：海、雨、山、風、星光，以動態光影化為獻給港都的五段詩篇，首段以星芒漸亮，象徵城市啟航與新生；第二段以光芒漣漪，映照開港百年的榮耀；第三段以港灣波光，呈現流動與生命力；第四段以落雨光影象徵滋養與永續；最後以「光盒子」化為雙座燈塔，迎接歸航的每位市民。