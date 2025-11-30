城隍廟米粉店老闆昔英勇救人 今自家工讀遭砍

新竹城隍廟美食街已經開三代的炒米粉店工讀生遭砍。（圖／東森新聞）





新竹城隍廟知名小吃攤內，一名17歲工讀生因為欠下1萬多元債務，29日深夜，陳姓債主帶人上門尋仇。不僅動手毆打，還持開山刀攻擊，導致工讀生臟器外露，幸好術後脫離險境。只是動手的4名惡煞，加上接應的4名同夥，當下隨即鳥獸散，還分兩車逃逸。警方以車追人，火速在4小時內通通將人逮捕。

新竹城隍廟美食街已經開三代的炒米粉店，工讀生遭砍，讓附近店家相當害怕，老闆娘更整晚沒睡，也表示這名工讀生表現很正常，相當乖巧，發生事情也很意外！十一年前同一條美食街還發生過情殺案，當時米粉店的老闆就曾拿凳子狂砸嫌犯救人。

新竹城隍廟知名炒米粉店，17歲工讀生遭砍，嫌犯趁美食街店家紛紛準備收攤，人潮散去時行兇，讓附近店家全嚇壞，老闆娘更是整晚沒睡。

米粉店老闆娘莊小姐：「他爸爸好像去年才走掉，他來店裡就是一個很乖的小孩，他也都有按時上下班，所以昨天發生這樣的事情，我們自己也嚇一跳，我昨天一進來就在這邊，弟弟就躺在這裡啦。」

老闆娘指向遭砍工讀生當時血跡的位置，她說當下不在現場，非常震驚發生意外。

米粉店工讀生：「我跟他（傷者）平常不會有聯絡，就是工作上的關係，（他工作呢）就都正常啊。」

不過新竹城隍廟的美食街卻不是第一次發生濺血意外，11年前同一條美食街，周末用餐時間也發生過砍人案件，當時一名30歲男子不滿剛分手的前女友，和別的男生用餐，竟持刀刺向兩人，並砍傷路過救人的碩士生，當時同一間炒米粉店的老闆見狀，和他的姊夫奮不顧身拿椅子砸嫌犯救人。

米粉店老闆連先生（2014）：「七八個人制伏吧，看到客人在也要砍啊，他拿幾把刀，一把啦類似像水果刀那種的。」

由於老闆和熱心民眾的幫忙，讓當時的情殺案沒再波及到更多無辜的人，只是沒想到，11年後，熱鬧的新竹城隍廟再度發生砍人案件，傷者還是曾經熱心救人的老闆員工，附近店家人心惶惶。

