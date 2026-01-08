城隍廟遭破壞！黑令旗、龍頭杖全被毀 民俗專家示警了

一名陌生男子在深夜闖入廟埕，對多項宗教器物做出激烈破壞行為。（圖／翻攝自臉書「全臺首邑縣城隍廟」）





有「全台首邑」之稱的台南縣城隍廟，7日凌晨發生罕見破壞事件。一名陌生男子在深夜闖入廟埕，對多項宗教器物做出激烈破壞行為，包括五營令牌、黑令旗、龍頭杖及天公爐等，整個過程全被監視器拍下。廟方事後調閱影像才驚覺事態嚴重，已立即報警處理。

該名男子手持長竹棍，先後抽打廟前的執事排仗與龍頭裝飾。（圖／翻攝自臉書「全臺首邑縣城隍廟」）

據悉，該名男子手持長竹棍，先後抽打廟前的執事排仗與龍頭裝飾，接著轉向黑令旗用力揮擊，甚至將旗幟折斷。隨後他又對天公爐敲打破壞，部分器物更遭點火焚燒。誇張的是，男子在破壞行為結束後，還一度坐在廟前休息，行徑相當脫序。

廟方表示，縣城隍廟創建於清康熙年間，已有三百多年歷史，是地方重要的信仰核心，過去從未發生過類似事件。經確認後，該名男子並非熟識信眾，對其動機也難以理解，只能交由警方進一步釐清。

台南市警察局第五分局證實，北門派出所於7日接獲報案後，隨即派員前往現場勘查，確認並無人員受傷，但多件宗教設施明顯毀損。警方目前已掌握嫌疑男子的影像畫面，正擴大調閱周邊監視器，全力追查其身分與行蹤，後續將依相關法令偵辦。

隨後他又對天公爐敲打破壞，部分器物更遭點火焚燒。（圖／翻攝自臉書「全臺首邑縣城隍廟」）

對於此事，廟方初步不排除男子可能有精神狀況異常的情形。不過民俗專家廖大乙則從宗教角度提出不同看法。他指出，在道教信仰中，異常事件往往具有象徵意涵，可能與廟中五營兵將及黑令旗所代表的陰兵陰將有關，尤其在歲末年初之際，若兵馬糧草不足，便可能透過非常態行為引起注意。他建議廟方可請示主神，適度補足相關供奉，以安定神軍。

遭破壞的黑令旗已有三十多年歷史，是城隍爺在陽間執法的重要法器，象徵陰間司法與軍令權威，常用於夜巡、驅煞與維持陰陽秩序；而龍頭拐杖則至少有五十年歷史，代表尊貴地位、權力象徵與驅邪護佑之意，皆具高度宗教與文化價值。

警方也呼籲，宗教場所屬於公共信仰空間，任意毀損不僅涉及刑責，也嚴重傷害信眾情感。若民眾發現可疑人士或異常行為，請即時通報警方，共同維護社會秩序與宗教安寧。

