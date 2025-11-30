城隍熱鬧出巡！ 騎馬捕快、刀山囚車上街 超新奇

（圖／Threads@henry1018_授權提供）





北台中城隍廟每年都會舉辦祈安賜福遶境活動，今年城隍爺出巡範圍擴大，一中街、勤美跟台中車站3大商圈走透透，遶境隊伍有上百位人配戴紙枷鎖，連刀山、囚車、騎馬捕快都上街頭，場面相當熱鬧。但逛街民眾發現，一中街馬路上擺了一堆鞭炮，火光四射，就怕炸傷人好危險，廟方緊急出面澄清，這些鞭炮是附近商家放的，不是他們，路中放高空煙火已經違規，最高可罰15萬元。

台中北區一中街上出現好幾隻駿馬，每隻花色還不同，頭上綁著紅彩球，馬上的騎手穿著古裝，身上一字「捕」，古裝劇裡的捕快隊宛如穿梭來現代。遶境隊伍：「來，大家辛苦囉。」

不只有馬在路上，竟然還有一列的死囚隊，跟押囚犯的牢獄在遊街，後方緊跟著是超巨大算盤毛筆硯台，熱鬧遶境活動，讓民眾覺得金促咪。

記者vs.附近店家：「（那個廟會經過你們前面，是很熱鬧喔），很熱鬧，（覺得怎麼樣），覺得滿新奇的，因為會在這種就是，我覺得鬧街吧，我覺得這種廟會活動滿特別的。」

29號晚間，北台中城隍廟展開一年一度的遶境活動，騎馬捕快隊的影片曝光後，引發網友熱烈討論。民眾都說，第一次看到真的馬出現在街上，為了迎接遶境隊伍，也少不了熱鬧的鞭炮助陣，鞭炮火光四射，揚起一團團濃煙，伴隨著巨響，周六假日一中街人潮相當多，路過民眾看到也擔心會不會釀成火災，太危險。

附近民眾：「確實危險性滿大的，畢竟它是煙火，如果不小心打到車底下，引起火災那也是，不可避免的事情。」

記者vs.北台中城隍廟理事長梁明鶴：「（我們的程序上是沒有這個東西喔），沒有沒有沒有，因為我們有跟警察局協調過，環保啊他說叫我們要環保啊，不要放鞭炮啊，所以我們就沒有放啊，我們有車啊，（電子）鞭炮車啊。」

原來放炮的不是廟方，而是周邊商家，北台中城隍廟遶境原本只在北區一中街周邊，今年首度擴大範圍到台中車站、勤美商圈等共三大商圈，附近店家很熱情祈求城隍爺保祐平安，但即使有申請交管，在路中放升空類的鞭炮煙火已經違反規定，可罰3到15萬。這次鞭炮到底是誰放的，警消將追查開罰。

