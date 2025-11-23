▲埔基健康博覽園遊會破千人參與，以行動落實社區健康促進。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】埔里基督教醫院歡慶創院70週年，22日上午於埔里鎮綜合球場盛大舉辦年度指標性戶外健康盛會「健康博覽園遊會」，以「健康、預防、活力」為核心理念，透過健康檢測、教育體驗與公益展售，成功吸引逾千民眾熱情參與，活動現場洋溢著溫馨與活力，共同展現健康生活從社區出發的實踐精神。

活動由埔里青少年弦樂團創辦人洪榮隆老師帶領 23 位國中、小學團員以優雅弦樂揭開序幕。清亮的琴聲象徵埔基 70 年深耕在地、陪伴社區的溫暖力量，為活動注入動人的開場。

埔里基督教醫院蘇世強院長致詞時表示，感謝地方鄉親多年來的支持，使埔基能持續推動預防醫學、健康促進與社區照護等服務。他強調，健康博覽園遊會正是「把醫療帶入社區」的重要行動，希望讓健康不只是概念，而是融入每一個家庭的日常。

今年園遊會最受矚目的亮點之一是限量開放的 InBody 身體組成檢測。活動一開始便吸引長長隊伍，無論銀髮族、親子家庭或青年族群，都把握難得機會由醫護團隊協助進行體脂、肌肉量、內臟脂肪與基礎代謝率等完整分析，不少民眾直呼「真是太實用了！」。

另一大人氣活動——粉彩杯墊 DIY，也受到親子家庭熱烈參與。手作區全程座無虛席，在家長與孩子共同創作的過程中，笑聲、交流與作品誕生的喜悅成為園遊會中最溫暖的場景。

為提升民眾健康識能，本次活動特別規劃 八大健康闖關站，內容涵蓋用藥安全、失智照護、兒童發展、營養飲食、菸害防治、三高管理、癌症篩檢與器官捐贈等多元主題。透過互動遊戲與衛教引導，讓不同世代都能在輕鬆趣味的方式中強化健康知識。完成闖關即可兌換小禮物，寓教於樂深受民眾好評。

此外，活動也匯聚多家在地特色商家與公益團體共襄盛舉，包括手作工坊、小農農產、公益義賣等，在推動健康的同時，也展現大埔里地區友善、多元、互助的社區力量。

埔里基督教醫院表示，健康博覽園遊會透過音樂、互動與醫療教育的結合，不僅帶來豐富的體驗，更讓健康意識在社區扎根。未來，埔基將持續深化在地醫療服務，推動更多健康促進計畫，與鄉親攜手打造更完整、更有韌性的健康支持網，陪伴大埔里走向更健康的下一個 70 年。