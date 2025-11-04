埔基公務車自撞電桿釀4傷 26歲醫「頸椎骨折」急手術

因為撞擊力道猛烈，導致車頭嚴重毀損，零件裸露。（圖／東森新聞）





南投埔里醫院一輛公務車，2日下午3點多，行經埔霧公路埔里中山路一段時，突然失控自撞電線桿，造成車內4人受傷，其中一名林姓訓練醫師頸椎骨折，緊急轉院開刀，院方表示，手術很成功，應該不會造成永久損傷。

事發在2號下午三點多，埔里基督教醫院潘姓主任牧師，開著醫院公務車載林姓訓練醫師和兩名住院醫師，到仁愛原住民部落進行衛教後，準備返回醫院，行經台14線埔霧公路，也就是埔里中山路一段時，不知道甚麼原因，突然失控撞向路旁電線桿，撞擊力道猛烈，整台車車頭嚴重毀損，零件裸露，連車輪都脫落歪斜，車上四人全身多處擦挫傷，林姓訓練醫師頸椎骨折，受創嚴重。

附近民眾：「聽到一聲很大聲撞車的聲音，我們才出去看，那時候發現它已經撞到電線桿，然後前輪都已經歪掉。」

埔里分局副分局長謝耀賢：「潘男駕駛埔里地區醫院車輛，搭載三名乘客，由霧社往埔里方向行駛，不明原因自撞路旁電線桿，造成四人成傷。」

頸部受傷的林姓醫師已經轉送台中榮總，他是台大醫學系高材生，今年26歲，正在接受醫師訓練，沒想到發生嚴重車禍，親友和同學都相當擔憂，他會不會因此癱瘓，院方表示，林姓訓練醫師神經雖然損傷，但即時進行神經減壓等手術，初步判斷應該不至於，造成永久性損傷，醫院會全力給予協助關懷，也會和校方表持聯繫，警方表示，潘姓駕駛酒測值是零，到底為什麼會突然失控自撞電桿，整調閱附近相關監視影像，釐清事故原因和責任。