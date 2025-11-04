中部中心/張家維 南投報導

南投埔里基督教醫院一輛公務車，2日下午進行衛教的下山途中，車子不明原因自撞路邊電桿，造成車內4人受傷，其中25歲林姓訓練醫師傷勢嚴重，頸椎骨折緊急被送往醫院救治，手術後沒有生命危險，這名林姓訓練醫生就讀台大醫學系畢業，遭逢嚴重車禍讓親友難以接受。

埔基醫院公務車自撞電桿 25歲訓練醫師「頸椎骨折」

埔基醫院公務車自撞電桿 25歲訓練醫師「頸椎骨折」(圖/民眾提供)

監視器拍下，黑色轎車逐漸偏離車道，下一秒自撞路邊電桿，發出巨大聲響。這一撞，轎車車頭全毀，車殼零件灑落滿地，導致車上四人受傷。

埔基醫院公務車自撞電桿 25歲訓練醫師「頸椎骨折」

台大醫學系畢業的25歲林姓訓練醫師頸椎骨折 轉往台中榮總開刀治療(圖/消防提供)





驚悚車禍，發生在南投埔里中山路一段，2日下午三點多，由潘姓牧師，開著埔里基督教醫院的公務車，一行人剛結束衛教活動，準備下山，卻在途中發生意外，導致從台大醫學系畢業的，25歲林姓訓練醫師，頸椎骨折，轉往台中榮總開刀治療。

埔基醫院公務車自撞電桿 25歲訓練醫師「頸椎骨折」

林姓訓練醫師經過治療後病情穩定沒有生命危險 不過他在訓練階段遭逢嚴重車禍讓親友難以接受(圖/消防提供)





林姓訓練醫師經過治療後，病情穩定，沒有生命危險，不過他在訓練階段，遭逢嚴重車禍，也讓親友難以接受，埔里基督教醫院則表示，將會全力關懷協助。





