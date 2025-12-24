埔心幸福巴士啟用 搭配璀璨燈節迎聖誕佳節

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】聖誕節前夕，彰化縣埔心鄉公所今（24）日下午在圖書館廣場熱鬧舉行「2026看見新埔心幸福巴士啟用暨埔心燈節」活動。現場燈飾閃爍、色彩繽紛，從柳橋西路一路延伸至忠義北路，再亮至埔心兒童公園，五彩光芒映照街道與樹影，吸引大批鄉民與親子駐足欣賞、拍照留念。

埔心燈節閃亮登場，幸福巴士也將於1月1日上路，帶給鄉民更便利的出行。（埔心鄉公所提供）

鄉長張佩瑩主持點燈儀式時表示：「幸福巴士將於115年1月1日正式運行，不僅方便偏鄉居民上下班與就學，也象徵埔心鄉的幸福光芒像今天的燈海一樣，照亮每個家庭的生活。」在點燈瞬間，現場響起掌聲與驚呼聲，孩子們興奮地指著閃爍的燈飾，彷彿進入夢幻童話世界。

埔心鄉位於員林市旁，東西向148線村落人口密集，但南北方向長期缺乏公共運輸，居民日常出行多依賴機車或自駕，無法自行交通的長者則需家人接送。長期以來，南、北埔心鄉民對交通不便深感困擾，但客運公司評估營運成本後無意增加路線。為改善交通，鄉公所獲在地企業允強公司捐贈1輛七人座巴士，並申請通過載客路線，打造「幸福巴士」，成為全縣第八個擁有幸福巴士的鄉鎮市。

張佩瑩表示，幸福巴士周一至周五行駛北勢堡到大溝尾一帶，停靠人口較集中的村落，以及鄉公所辦公大樓、衛福部彰化醫院等重要據點。上午接送國中小學生上學，下午則提供放學返家接駁。初期規劃南、北兩線，除了改善北四堡與武西堡交通，也規畫接送偏遠村落學生到埔心國中，確保孩子安全上下學。

活動現場不僅有點燈儀式，還安排燈節導覽與互動拍照區，居民手持小燈籠、與家人朋友一起在燈海中漫步，享受溫馨的聖誕氣氛。五光十色的燈飾隨夜色閃爍，反射在孩子笑臉上，映出溫暖與歡樂。

張佩瑩呼籲鄉民，把握幸福巴士與燈節帶來的便利與歡樂，期待鄉民多加利用，讓偏鄉交通與生活更便利、幸福感滿滿。詳細路線與運行資訊可查詢埔心鄉公所官網，幸福巴士將於115年1月1日通車，1月2日正式投入日常運行。