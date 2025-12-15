埔心牧場案 郭正亮籲檢調查有無圖利

三立集團民國107年底買下埔心牧場後，短時間將農牧用地變更，引發外界質疑。前立委郭正亮15日也表示，檢方應調查背後有無涉及圖利問題。（呂筱蟬攝）

三立集團民國107年底買下埔心牧場後，桃園市政府108年1月就完成細部計畫，同年5月內政部核准變更，短時間將農牧用地變更，引發外界質疑。前立委郭正亮15日也表示，檢方應調查背後有無涉及圖利問題，為何會允許用地變更，「這麼怕三立啊？」

近期大同董事會將進行改選，發現候選名單包括張榮華、黃寶慧等人，幾乎是由三立集團全面掌控，使外界質疑跟土地開發案有關。郭正亮昨日接受中天《大新聞大爆卦》節目訪問時，表示三立可能是最大股東，若結合其他股東，在大同可能會拿下相對優勢，但這件事情尚未發生，目前應被質疑的是過去桃園埔心牧場的案子。

廣告 廣告

郭正亮提及，三立拿到埔心牧場後才展開地目變更，使民眾黨認為可類比到京華城案，「我認為三立不可能在這之前，沒有去了解可不可以變更地目，有人這麼笨嗎？買了一個埔心牧場，然後沒有辦法變更地目，不可能吧？」

郭正亮說，但這必須要有內部資料證明三立知道可變更，所以才能進場，且進場後若是桃園市前市長鄭文燦變更地目，那應該要比照柯文哲究辦，畢竟此項目獲利可觀。

郭正亮稱，他日前也告訴民眾黨要注意此案，「因為類比性非常高」，然而若要真的查下去，如果有圖利案，三立有沒有刑責，這也是另外一個問題；威京集團主席沈慶京是被告，有刑事責任，因為檢方儘管沒查到金流，仍認定沈有送錢給柯。

郭正亮直言，三立的案子要去查，不管是桃園市政府有無收到錢，或怎麼會允許地目變更，「這麼怕三立啊？」三立是否已事先了解可以變更是調查關鍵，「此案是看起來可疑，可是還沒有其他資料」。

地方人士說，埔心牧場易主後，當年又是民進黨政府完全執政，從內政部、文化部、財政部國有財產署到前桃園市長鄭文燦，土地變更審議核准相當順利，且在鄭卸任前還通過三立影城的自辦市地重劃。雖然地方也希望周邊能夠開發，但卻以這種方式進行，是否護航「大家心裡有數」。

桃園市地政局長蔡金鐘則說，該案先有都市計畫通過後，三立集團按照申請自辦重劃相關程序，一關關通過，因為該處地主也不多，只要跟地主溝通好就續辦，桃園市府在112年12月核准市地重劃，三立集團陸續進行相關工程施作，涵蓋40公頃範圍包含埔心牧場園區，公設包含道路、停車場及公園等，全案在今年9月完工，目前正在陸續驗收當中。