埔心牧場照妖鏡 敢查三立嗎

三立集團收購桃園埔心牧場地目變更案持續延燒，繼民眾黨主席黃國昌指控政媒勾結、炒地皮謀取暴利後，藍委謝龍介加碼爆料，把矛頭對準賴總統，指三立在賴任台南市長時就曾覬覦「武聖夜市」周邊學校用地解編、改作建地牟利，被踢爆後才收手。

謝龍介說法若屬實，意味三立集團透過媒體力量、運作政商關係介入地目變更謀利，已有熟練的劇本與套路。而桃園埔心牧場土地變更爭議更把「政媒勾結」4字推上風口浪尖；賴政府若想樹立司法公信力，就應火速偵查三立埔心案是否涉及不法貪腐。

埔心牧場自2018年底交易、2019年細部計畫啟動，到內政部審議節奏，全程都被質疑一路綠燈、快速服務。黃國昌指控，他早在2023年就揭露此案，桃園地檢署卻「睡」了整整1年才分案；對比前民眾黨主席柯文哲的案件，從分案到搜索不到4個月，外界質疑「看顏色辦案」並非空穴來風。

由於埔心牧場地目變更與京華城容積率圖利案性質上高度相似，各界自然會放大檢驗桃檢偵辦埔心牧場案的節奏與力道，桃檢一紙聲明「秉持客觀中立原則辦案」，難以杜絕外界質疑。

畢竟，埔心牧場地目變更案的焦點不只在土地，更在媒體角色本身。第四權若也成了利益玩家，公共信任還剩多少？民主法治勢必受到動搖。尤其若謝龍介爆料屬實，三立集團從南到北涉入土地操作，倚賴的正是媒體集團手握的輿論放大器，使行政便利與政策特權彷彿唾手可得。

針對外界質疑，內政部指出，埔心牧場早在1993年即已變更為產業遊樂區，2019年審議僅為使用內容調整，分區並未改變；國產署也強調，都市計畫、市地重劃與優先購買權等程序均依法辦理，國產權益未受損。

換言之，官方論述主打「依法審議、程序完備」，試圖將爭點從「有無關說」拉回「有無違法」。然而同樣的程序，為何味全多年卡關，綠媒三立接手卻能迅速推進？這正是輿情最核心的疑問。

司法速度落差已啟人疑竇，偵辦過程更不能不透明。檢方偵查固然不宜公開細節，但至少應對外清楚交代查了什麼？至於三立一再強調一切「依法依規」，包括依都市計畫擬定細部計畫、於市地重劃中提出承諾切結、全面配合主管機關程序等，仍難以消除社會疑慮。

從台南到桃園，三立炒地疑雲映照出政媒共生的結構性問題。真正引發民怨的，不只是「能不能做」，而是「為何三立能這麼快做到？」媒體集團握有輿論的影響力，這樣的落差很難不被解讀為政媒權力互惠的結果。埔心牧場案猶如一面照妖鏡，賴政府敢徹查三立、讓真相攤在陽光下嗎？ （作者為大學教師）