埔心牧場變更案引熱議! 蔡正元質疑媒體、政治與土地利益糾葛

前國民黨立委蔡正元。 圖 :擷自蔡正元臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 埔心牧場於 2018 年底轉手賣給三立集團後，隨即申請都市計畫變更，並於 2019 年 5 月獲內政部核准。相關發展近日再度引發討論，有媒體人與前立委在節目中質疑，此案凸顯媒體、政治與土地利益之間的複雜關係，也與民進黨長期標榜的價值產生衝突。

媒體人董智森指出，過去部分親綠媒體多仰賴業配與置入性行銷維生，後來轉向承接政府標案，如今更跨足土地開發，因為土地被視為「最好賺」的投資。他認為，這樣的經營模式已偏離綠營過往主張的理念，值得社會檢視。

廣告 廣告

前立委蔡正元則在 17 日的網路節目中進一步質疑，為何綠營內部有不少人一邊經營媒體，一邊從事土地炒作。他點名《自由時報》創辦人林榮三，稱其在三重、汐止等地擁有大量土地，部分原屬山坡地或用途受限，後來卻開發成知名住宅或度假項目。

蔡正元也將焦點放在年輕世代的居住困境，質疑許多年輕人一方面感嘆買不起房子，另一方面卻支持民進黨與特定媒體。他直言，房價高漲與土地被少數人長期囤積、鎖住供給有關，「炒地皮的人，正是這些人」。

談及三立集團，蔡正元表示，三立早年從錄影帶產業起家，後來在電視市場站穩腳步，累積可觀資本。他認為，三立因投資、支持民進黨而「運氣好、發了財」，不僅節目鎖定特定支持者，還在黨內培養出被稱為「三立派」的立委與議員。在這樣的政治影響力下，埔心牧場地目迅速變更，土地價值大幅提升，引發外界對政商關係的質疑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備