埔心牧場變更遭質疑「一路開綠燈」 內政部怒駁斥：一切依法審查

日前有媒體報導指出，三立電視7年前購得桃園埔心牧場，一路獲得政府開綠燈，核准變更為「產業遊樂區」，市場預估土地價值約有近百億元。對此，內政部予以嚴正駁斥，報導所稱多年未獲得核准之內容並非事實，強調都市計畫委員會審議遵循一定程序，一切依法審查。

內政部說明，本案是1993年6月28日公告實施「變更楊梅主要計畫（第三次通盤檢討）案」變5案，當時已變更通過為「產業遊樂區」，惟當事人20多年來均未積極依照規定，擬定細部計畫辦理後續園區開發利用，報導所稱多年未獲得核准之內容並非事實，並強調都市計畫委員會審議皆有一定程序及規定，一切依法審查。

此外，桃園市政府在2018年6月15日補辦「變更楊梅都市計畫（第四次通盤檢討）案」公開展覽時，提出為配合桃園市文化創意觀光產業之需要，建議本區除供文化創意觀光產業相關設施外，可作一般遊樂設施使用，分區仍維持現行「產業遊樂區」，經內政部都市計畫委員會2019年5月7日第945次會議討論後，因未涉及分區變更及附帶條件修正，且考量後續開發已有明確之興辦事業計畫，決議通過。

內政部國土管理署最後表示，內政部都市計畫委員會召開會議時，除尊重多元意見外，相關案件審議皆須符合都市計畫法規定及相關程序，以維護都市計畫審議之客觀性。

