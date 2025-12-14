埔心牧場重劃「綠媒點土成金」 郭正亮：柯文哲的大利多

前台北市長柯文哲(右)因被北檢指控京華城案有圖利等嫌疑，曾遭羈押禁見長達一年。（示意圖／資料照）

民眾黨曾爆料埔心牧場於2018年底賣給綠媒後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。前立委郭正亮認為這麼大的土地一定事前溝通過，綠營說京華城案是圖利，桃園埔心農場不是一模一樣？這可能是柯文哲的大利多。

關於埔心牧場案，有立委質疑「政府涉圖利特定媒體」，起因是味全20多年來屢次申請都市計畫變更為休閒遊憩區未獲核准，易手給綠媒之後卻有轉機，兩年多獲政府「一路開綠燈」核准變更為「產業遊樂區」，市場估此土地開發案價值獲利潛力百億，堪稱「點土成金」。

「桃園埔心那個案子，可能是柯文哲的大利多！」郭正亮14日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，因為綠營不是一直質疑柯文哲圖利？那這個案子這樣搞，不是圖利？柯文哲有沒有貪污，我們不敢講，因為要有證據、要有金流。「可是要說京華城是圖利？沒有金流！」

郭正亮指出，說京華城案，柯文哲賺了多少錢，桃園埔心農場不是一模一樣？所以民眾黨應該要好好抓住這個機會，前白委陳琬惠有質詢過這個議題，所以白營應該要抓住這個機會，因為12月就要辯論庭了。

郭正亮直言，12月開辯論庭，審判書大概明年3月就寫出來了，估計會超過300頁，民眾黨應該把這個觀點好好加進去。要買這麼大的土地，一定都事前溝通過，不然誰敢買？如果買了，都沒有機會變更，那幹嘛買？所以一定會去問。綠媒的關係比味全要好太多了！

