埔心鄉幸福巴士115年元旦通車 改善偏鄉交通困境

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】埔心鄉偏遠村落長期面臨交通不便問題，因公共運輸不足、社區道路狹窄，中大型巴士難以深入各村落，居民外出就醫、採買與就學皆多所不便。為改善偏鄉交通困境，埔心鄉公所積極推動「幸福巴士」計畫，在民間企業與政府資源挹注下，期盼已久的偏鄉公共運輸服務終於即將上路。

埔心鄉公所指出，公共運輸需求迫切，但受限於公所經費，推動過程困難重重，所幸獲得允強實業事業慷慨捐贈一輛9人座小型車輛，作為幸福巴士使用，讓計畫得以順利推進。相關建置與營運經費，亦在鄉民代表會支持及交通部補助下到位，成為埔心鄉改善交通的重要里程碑。

埔心鄉長張佩瑩表示，幸福巴士自規畫到實現歷經多方協調，過程艱辛，但改善交通，就是縮短偏鄉與社會的距離。她強調，這不只是交通政策，更是一項能創造便利、提升生活品質的福利措施，讓居民能更快速取得醫療、教育與生活所需資源。

幸福巴士預計於民國115年1月1日通車，1月2日正式投入營運，初期規畫南、北兩條路線，優先解決北四堡與西武堡一帶居民的交通需求，並另行規畫接送居住偏遠村落、就讀埔心國中的學生，提供安全且穩定的放學返家路線。

張佩瑩指出，未來將進一步與縣府推動的公共自行車系統MOOVO串連，打造更完整、更多元的在地交通網絡，讓偏鄉居民享有更友善的行動環境。相關路線、班次及搭乘資訊，民眾可至埔心鄉公所官網查詢，歡迎鄉親多加利用。