數年前，埔心鄉農會便將一座閒置的穀倉，精心打造成「三蜜穀倉餐廳」，成功地將老建築注入新生命，近期再度啟動了第二座閒置穀倉的活化計畫。這次，他們引進了來自員林地區、深具實力的「小閣樓餐廳」經營團隊，共同打造出這座全新的餐飲空間「三蜜食光」。

「三蜜食光」位於埔心鄉農會穀倉倉庫2號，餐廳內部採行了時下流行的階梯式餐座配置，而餐廳內特地裝設了一台120吋超大螢幕，未來這塊大螢幕將能結合各種活動需求，甚至進行賽事轉播，在國家代表隊進行重大比賽的時刻，這裡將化身為一個熱情洋溢的聚會場所，共同為代表隊加油打氣。

除了獨特的階梯式座位，當然也有提供一般的餐桌椅，讓不同需求的客人都能找到最舒適的用餐方式。

「三蜜拼盤-憶起去北海道」餐盤份量十足，整個餐盤包含了酥炸小雞腿、生菜沙拉、新鮮水果、滑嫩炒蛋、香氣十足炒菇、金黃薯餅，以及山形麵包。拼盤中的生菜沙拉加了不少堅果，堅果的加入為這道沙拉增添了豐富的口感層次，不過，沙拉醬加的有點多，對於偏好清爽原味或控制醬汁攝取量的食客來說，或許可以考慮要求醬汁另外盛裝，或是減少用量。炒蛋和炒菇雖然是配角，但表現得也很不錯。炒蛋滑嫩可口，帶著淡淡的蛋香；炒菇則炒得香氣四溢。

主餐有6隻酥炸小雞腿！小雞腿的外層麵衣炸得金黃酥脆，而內層的肉質軟嫩多汁，完全不會乾柴。

自製山形麵包，口感鬆軟帶著淡淡的奶香味，越嚼越香。單吃就很美味，也可以搭配炒蛋或炒菇一起吃，增添不同風味。

彰化縣埔心鄉忠義北路100號倉庫2號





