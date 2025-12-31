埔心鄉雪蜜棗元旦後甜蜜上市 羅福村優鮮出產訂單如雪片飛來

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周後賢／彰化報導】彰化縣埔心鄉農友羅福村栽種的「雪蜜棗」即將在元旦假期後正式上市，消息一出，訂單已如雪片般湧入，不少老顧客都希望在新的一年開始，能第一時間品嚐到來自埔心、號稱「第四蜜」的雪蜜棗。雪蜜棗以皮薄、多汁、香甜可口聞名，深受消費者喜愛。

埔心鄉第四蜜-雪蜜棗，羅福村農友即將在2026年元月上市。（圖／記者周厚賢攝）

羅福村十多年前決定將父親遺留下來的田地轉型為經濟果樹栽培，歷經多年試驗與改良，特別是在台灣傳統棗子的品種上，隨著農業科技進步，從原生棗、蜜棗一路精進，最終選育出品質最優的雪蜜棗。這一切成果，來自農友日復一日的細心管理與不斷調整。羅福村表示，與南部大型產區相比，埔心地區因受東北季風影響，冬季容易出現落葉與果皮受損情況，因此必須採用套袋方式，確保果實外觀細嫩、品質穩定，無形中增加了許多人工成本。他笑說，每一顆雪蜜棗幾乎都是「親手呵護長大的寶貝」，從開花到成熟，背後的辛勞外人難以想像。

為確保不受東北季風吹拂而影響品質，每一顆雪蜜棗都是精心的包裝保證完美無瑕的外觀。（圖／記者周厚賢攝）

除了雪蜜棗，羅福村所栽種的金蜜芒果早已成為地方名產，如今冬季上市的雪蜜棗，也與蜜葡萄、蜜芭樂、金蜜芒果並列為埔心鄉的「第四蜜」，成為全國消費者指名的甜蜜滋味。談到行銷方式，羅福村直言，最好的農產品行銷就是網購。他透過臉書與通訊軟體分享雪蜜棗上市資訊，很快便接到來自全台各地的電話與網路訂單，並在最短時間內完成採收與寄送，讓消費者在新年之初，就能品嚐到最新鮮、最香甜的埔心雪蜜棗。