▲埔榮靈性關懷師贈聖誕糕傳福音，祝福彰化榮家長輩平安喜樂。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著聖誕節腳步的接近，臺中榮總埔里分院靈性關懷師張淑霞特地於今(22)日來彰化榮家給予住民們祝福，親手送上一份聖誕糕及轉角遇到愛等故事集，象徵傳遞福音與祝福，收到禮物的住民們都露出大大的微笑，場面溫馨真摯。

關懷師張淑霞表示，靈性關懷師是提供全人照護、協助人們在面對生命困境（如疾病、死亡）時，尋求生命意義、價值與內心平安的專業助人者，工作內容包含陪伴、聆聽、引導（透過宗教或非宗教方式），幫助病人及家屬處理「靈性痛苦」，達成善終與無憾。他們不只是宗教人士，而是透過專業訓練，在安寧療護及社區中提供「靈的部份」的照護，填補醫療技術無法觸及的生命缺口。

廣告 廣告

張淑霞提到，聖誕節是紀念耶穌基督誕生的日子，趁這個節日，為榮家住民送上一份最溫暖的祝福，不論什麼宗教都沒關係。值得一提的是，路上遇到高齡104歲的勞伯伯正沐浴在溫暖的冬陽下，徵求住民同意後，馬上幫同為基督徒的勞伯伯禱告，願他能在主的帶領下，平安健康喜樂無煩惱。

彰化榮家主任蘇再勝表示，很感謝埔榮靈性治療師自掏腰包準備了數十份的聖誕糕與住民們分享，提前度過這麼溫馨的節日，也藉由這個活動分享了一些故事，讓住民了解到宗教的力量也是可以撫慰人心，榮家也經常辦理不同的宗教活動，讓住民可以依自己的信仰來參與，期許他們能度過晚年高品質的身心靈生活。