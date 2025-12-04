埔里人氣越南料理！價格親民、份量多到爆，平價高CP值小吃首選

金蓉越南料理位於南投埔里市區，金蓉越南料理主打各式越南河粉、米粉、春捲與特色小菜，份量實在、價格親民，雖然裝潢和環境為家庭式、較簡單樸實，但每次經過金蓉越南料理總是人潮絡繹不絕，生意很好。

這次和老姐的埔里「葉子祕境」豪華露營愜意遊，中餐原本要吃「愛娣越南美食」，結果剛好遇上公休，臨時決定改吃埔里另一間人氣越南料理「金蓉越南料理」，吃完剛好買附近全聯的食材和零食回「葉子祕境」煮晚餐兼放鬆耍廢~

南投埔里｜金蓉越南美食

▼店內環境屬於傳統小吃店風格，沒什麼裝潢，我們在冬天到訪天氣涼爽還算舒適，但看網路評價，夏季（大約5月至10月）會比較悶熱又容易有蒼繩，會比較適合外帶。

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

▼金蓉越南料理菜單如下，常見的越南小吃、越南麵包通通有，價格也蠻親民的。

南投埔里｜金蓉越南美食

▼芋頭春捲，一份100元。芋頭春捲外皮炸得金黃酥脆，一口咬下會先感受到酥香的外層，接著是紮實有芋頭香的內餡，搭配店家附的沾醬一起吃，鹹甜交織，越吃越涮嘴。

南投埔里｜金蓉越南美食

▼海帶，一份40元。這個就中規中矩，調味是醬油膏的甜鹹路線，我覺得口感稍軟一點。

南投埔里｜金蓉越南美食

▼牛肉河粉，湯的一碗110元。湯頭走清爽甘甜路線，不油不膩，帶有淡淡的香氣。牛肉口感軟嫩又大片，河粉滑順有彈性，蠻好吃的耶！

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

牛腩麵包

南投埔里｜金蓉越南美食

▼牛腩麵包，一份110元。法國麵包外皮烤得非常酥脆，口感很好；牛腩燉得相當入味，湯汁濃郁重口味；可以單吃，或是將麵包撕開沾著濃郁的牛腩醬汁一起吃攏抹賣~

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

▼豬腳QQ粉，湯的一碗110元。豬腳QQ粉的湯頭與河粉湯底相近，清爽偏甜。豬腳味道比較清淡，燉煮得軟嫩，膠質感明顯，但不會讓人覺得油膩，還不錯。QQ粉口感很Q，吃起來滑順又有嚼勁。

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

南投埔里｜金蓉越南美食

整體來說，金蓉越南料理走的是平價高 CP 值路線，餐點份量足、口味表現也不錯，只是環境比較樸實簡單，冬天店內吃ok，但夏天建議外帶吃比較舒適~

金蓉越南美食

電話：0937 726 109

地址：545南投縣埔里鎮中山路三段532號

營業時間：早上10:30-晚上19:30

公休日：週四

文章來源：涼子是也