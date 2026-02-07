埔里住宅倉庫火災 屋主受困「冷氣室外機」獲救

消防人員緊急救出受困二樓冷氣室外機的屋主並迅速控制火勢。（圖：消防局提供）

南投縣埔里鎮新生路一處住宅兼倉庫建築今（7）日凌晨發生火災，火勢延燒三棟建物，消防人員緊急救出受困二樓冷氣室外機上的屋主並迅速控制火勢，所幸，只造成男屋主一人輕微嗆傷，沒有釀成重大傷亡。

南投縣埔里鎮新生路一處住宅兼倉庫建築，凌晨2點58分發生火災。起火建築正面第一棟為住宅使用，第2棟為倉庫，用於飼養鳥類及儲放金紙， 第三棟為倉庫，儲放寶特瓶原料。

消防單位接獲通報後，立即派遣雲梯車、水箱車、水庫車及救護車，並出動多名消防人員趕赴現場搶救。消防人員抵達時，第二棟作為倉庫使用的建築已陷入全面燃燒，火勢並延燒到第一棟住宅及第三棟倉庫。搜救過程中，發現一名屋主受困於住宅二樓冷氣室外機上，消防人員立即架梯將屋主安全救下。

消防人員佈署四條水線進行防護與滅火，並動員埔里義消約30人及多個分隊車輛前往支援。火勢在凌晨3點31分獲得控制，並在3點51分撲滅。

這次火災一共動員約50人，屋主只有輕微嗆傷，經救護車提供吸氧，沒有送醫治療。初步估計現場財物損失約200萬元，起火原因有待相關單位進一步調查。（張文祿報導）