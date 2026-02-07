埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲旋轉在微光中，每一步都是愛的節奏，每一個回眸都在跳動心意（圖／元首館黃鈺婷提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為迎接情人節，南投縣國際無我茶會推廣協會與大黑松小倆口埔里元首館，於115年2月7日（星期六），在埔里元首館愛情故事館及園區地標「魔法月老」舉辦《Love & Tea》浪漫英式茶會。這場茶會不只是品茗，更像是一場法式戶外婚禮派對，陽光灑落在魔法月老前廣場，輕快音樂流淌，賓客手捧茶杯隨旋律輕舞，笑聲與茶香在園區每個角落交織飄散，甜蜜而歡樂的氛圍令人沉醉。

廣告 廣告

埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲茶藝師身著白紗與典雅西裝，重現婚禮般甜美莊重，愛意在每個細節流轉（圖／元首館黃鈺婷提供）

茶會以「幸福一生 Love & Tea」為核心概念，結合元首館浪漫歐風建築、愛情故事館的情感敘事，以及象徵緣分與承諾的「魔法月老」，打造出兼具文化深度、儀式感與互動性的情人節體驗，茶席被綠意環繞，教堂意象映照，讓參與者仿佛走入一場專屬於愛情的祝福儀式，茶香裊裊，花瓣輕舞，氣球隨風飄揚，每一個細節都充滿浪漫驚喜。

埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲綠意環繞的茶席、魔法月老映照的光影，像走進專屬於愛情的夢幻儀式（圖／元首館黃鈺婷提供）

活動現場巧思滿滿，茶藝師身著白紗禮服與典雅西裝，重現婚禮般莊重又甜美的氣息，多對攜手走過歲月、邁入珍珠婚的佳偶現身，帶來溫潤而真實的陪伴，讓茶會不只是浪漫幻想，而是一場關於長久承諾與相知相守的幸福見證，賓客在輕鬆愉快的氣氛中，甚至可與這些佳偶互動拍照，感受歲月累積的愛情溫度。

埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲精緻茶點與三款單品茶完美搭配，味蕾與心情在慢節奏中甜蜜交融（圖／元首館黃鈺婷提供）

茶會以英國傳統「Afternoon Tea」文化為主軸，由專業茶人帶領貴賓品嚐三款精選單品茶，來自南投的好茶，從茶葉產地、製作工藝到風味層次，細膩引導大家感受南投在地茶香，讓賓客在慢節奏的氛圍中，體驗「慢生活」所蘊含的優雅精神，茶點也別具巧思，精緻小點與茶飲完美搭配，讓味蕾與心情同步甜蜜。

埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲走到月老祈福區，虔心參拜，將幸福長久的紅線帶回生活（圖／元首館黃鈺婷提供）

更特別的是，「魔法月老」將化身愛情魔法師，透過場域設計與祝福，牽起象徵幸福的紅線，為感情注入美好祝願，賓客可在茶香中漫舞、拍照留念，亦可前往月老祈福區參拜，向月老祈求美滿姻緣、幸福長久，將愛情的祝福帶回生活中，讓大家在祝福中留下專屬回憶。

埔里元首館Love & Tea英式茶會甜蜜上演把愛情泡進茶裡 - https://www.watchmedia01.com

▲埔里元首館與魔法月老的夢幻空間，化身愛情派對舞台，每一步都留下幸福印記（圖／元首館黃鈺婷提供）

主辦單位表示，希望透過茶會結合南投茶文化與埔里元首館、魔法月老獨特空間美學，讓情人節不只是浪漫節慶，而是一場充滿創意、互動與甜蜜的愛情派對，活動結束後，賓客將獲贈精緻伴手禮，將茶香與幸福延續到日常生活中，也讓這份甜蜜回憶，久久停留在心底。